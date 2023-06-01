Добавление российской рупийной ловушки к запасу в 147 миллиардов долларов за границей

Несбалансированные торговые отношения с Индией вынуждают Россию накапливать до 1 миллиарда долларов в месяц в виде активов в рупиях, которые застряли за пределами страны, увеличивая капитал, накопленный за границей после вторжения в Украину.

За последний год Россия стала крупным поставщиком нефти в Индию, стабилизировав большую долю торговли в национальных валютах и ​​перенаправив поставки на восток, где традиционные покупатели в Европе избегали покупок после начала войны более года назад.

Но поскольку импорт из Индии стагнирует, у России появляются излишки рупий, которые ее компании с трудом доставляют домой из-за ограничений в местной валюте. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, тупиковая ситуация в отношении решения привела к тому, что Россия ожидает дальнейшего роста профицита.

Каждый квартал дисбаланс, вероятно, будет генерировать от 2 до 3 миллиардов долларов, которые Россия не может использовать. Bloomberg для экономики. Эта сумма увеличит чистые иностранные активы, созданные за границей в течение 2022 года, примерно на 147 миллиардов долларов.

«Причина — резкое увеличение объемов поставок нефти из России», — сказала Ирина Засдатель, член Ассоциации экспортеров и импортеров России. «На фоне более высоких темпов роста продаж нефти мало признаков расширения предложения других товаров».

Тупик за столом переговоров между Индией и Россией осложняет расцвет односторонней торговли между ними. Дефицит торгового баланса Индии с Россией в первом квартале составил 14,7 млрд долларов.

Главным приоритетом для Индии является содействие более широкому использованию рупии в международных расчетах. Центральный банк предположил, что страны, которые накапливают избыточные рупии от экспорта, могут вкладывать деньги во внутренние ценные бумаги, включая государственные облигации.

Две страны обсуждают различные платежные механизмы, в том числе инвестиции российских компаний на индийские рынки капитала.

Читать | Российский Koss вложил излишки рупий в госдолг Индии

Это был вариант, который сначала не понравился Москве, но теперь снова рассматривается, когда в индийских банках накапливаются миллиарды рупий, сообщили официальные лица в Индии, знакомые с деталями, и попросили не называть их имен, потому что обсуждения носили частный характер. Другие возможности включают передачу накопленных рупий индийским инфраструктурным проектам в обмен на доли в акционерном капитале.

Для России единственным приемлемым вариантом является использование валют третьих стран, таких как китайский юань или дирхам ОАЭ, говорят люди, знакомые с обсуждением. Они сказали, что до сделки еще далеко, потому что Россия имеет ограниченные рычаги воздействия в ситуации с небольшим количеством альтернативных покупателей для Индии.

Александр Исаков, российский экономист, сказал: «Торговля России с Индией становится все более несбалансированной. Индийский экспорт в Россию не компенсирует бум импорта, но у России ограниченный интерес выручать положительное сальдо счета текущих операций в рупиях. Однако есть нет альтернативы импортерам нефти такого калибра Индия не за горами для России, поэтому экспортеры и банки постепенно перейдут на расчеты в рупиях, что позволит России сохранить поставки нефти, но вызовет дефицит твердой валюты, ослабит рубль и подтолкнет инфляцию выше.»

Люди говорили, что большая часть денег, которые не могут быть переведены, принадлежит государственному ПАО «Роснефть». Крупнейший российский экспортер сырой нефти владеет почти 50 процентами Nayara Energy Limited, второго по величине нефтеперерабатывающего предприятия Индии.

В марте глава «Роснефти» Игорь Сечин посетил Индию и подписал соглашение о «значительном» увеличении поставок нефти в Индию, а также обсудил расчеты в «национальных валютах» с местными энергетическими компаниями, говорится в распространенном тогда заявлении.

«Роснефть», российское правительство и ее центральный банк не ответили на запросы о комментариях, равно как и министерство иностранных дел Индии.

Хотя изменения в том, как правительство в Москве налагает налоги на нефтяные компании, стабилизировали государственные финансы после рекордно высоких расходов, неспособность восстановить прибыль лишает Россию твердой валюты в то время, когда ее экспортеры уже сталкиваются с более длительным временем ожидания платежей, потому что многие местные бизнес потерял доступ к счетам своих корреспондентов на Западе.

В течение нескольких месяцев после вторжения семьи и предприятия перевели миллиарды долларов в зарубежные банки. А с учетом того, что часть иностранных доходов теперь находится за границей, давление на рубль может еще больше ухудшиться, поскольку меньше доходов от экспорта будет конвертироваться в российскую валюту.

Торговые искажения оставляют Кремлю мало хороших вариантов и подчеркивают, насколько мало у него переговорных возможностей на перекроенном мировом рынке нефти, на котором азиатские державы Индия и Китай покупают более дешевую российскую нефть. Это также показывает, почему переход от валют противников России остается таким рискованным.