Добро пожаловать на Radio ORA – Rimininews24.it Ratings 2021 Новый год в потоковом режиме

Новый год 2021 года встречает онлайн по традиции оперы. Встречи продолжаются

Тринадцать часов музыки в честь 2021 года на частотах Radio Officina Rimini Art – сети веб-радио муниципалитета Римини, предназначенной для музыкантов, актеров, писателей, актрис и певцов Римини – 31 декабря Ссылки 10,500 посетителей, Зависит от среднего по сайту 35 минут Всего 30 000 просмотров страниц.

Долгая ночь в клубах, он видел некоторых богов как альтернативу консоли Лучше Ди-джеи, вошедшие в историю клубов Ривьеры DJ Maggie, David Lovecale, Niconot, Ricky Cordelli, Ricky Montanary, Cyrilo, Alessio Colina, Gerbears, Matteo Katti, Crimson, Combo-Funk Rimini Назад к Морфин, Брадибоп, Velvet Club, Burde Group, Посвящен полуночному особому Томас Бальзамини, Из имеющихся архивов будут доступны в разделе “Подкасты” на сайте с завтрашнего дня. www.officinariminiarte.it

Проект Радио Ора продолжается: Отсутствует лучшая музыка и новогодняя опера, чтобы открыть новый год.

Сегодня, пятница, 1 января, в 11.00 Поездка в музыкальный центр с Ремо Ансовино на концерте «В эфире».Или в Театре Оврага Римини, записанном в результате нового исследования Римини. В 17.00 Новогодний оперный концерт с певцами Gully Репертуар Риколето и Кармен, взятый из традиционной новогодней оперы, был организован совместно с муниципалитетом Римини в Театре Галли. Продолжение следует Страницы взяты из Севильского цирюльника, Дирижер и рассказчик Норрис Боргочелли, Сопрано Джорджия Мосси, Баридон Уильям Эрнандес, Rimini Classica Group.

Суббота, 2 января, с 16.00 час в компании Боба Корси. От автора, который выбирает песни для саундтрека к фильму Остров роз производства Netflix, Самый любимый плейлист для писателей итальянской музыки. Концерт на концерте Сары Джейн Киоти в 17:00 и в Конференц-центре в 18:30.

Воскресенье, 3 января 11.00 Историй на мегафон: При участии театра Алькандра: Театр Патале, Алисия Кандуччи и Дигиано Баганелли, Юд Циммерман читают и разыгрывают традиционные сказки. С 11.30 Альдо Мария Джангери дирижирует “La Classica ORA”. (Повторять еженедельные встречи) 17.00 Посещение концерта Лоренцо Багани.

Понедельник, 4 января, 11.00. Поэты в огне. Рассеянные великие русскиеИли же. Специально написано писателем Дэвидом Брюлоу. Зимний плейлист с модной музыкой GreatMixstop от Клаудии Галл в 16:00. Концерт Альберто Бастианелли в 17:00 и группа K-Rimini на концерте с 18:30.

5 января, вторник, 16.00 Сейчас Римини Джаз! «Джаз, который был и будет» Мероприятие, организованное джаз-клубом Римини для знакомства с джазовой сценой Римини. Следуйте за Лаурой Бенвенутти на концерте в 17.00 и следуйте за Рикардо Амаде в 18.30 на концерте.