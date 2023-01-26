Доверяйте своим инстинктам, но проверяйте — внутри INdiana Business

Известный человек процитировал русскую пословицу «Доверяй не проверяй». В переводе это означает доверие, но проверка. Опыт научил меня, что это хороший совет и для бизнес-лидеров.

Я говорю это после того, как имел дело с бесчисленным количеством владельцев бизнеса, которые говорили: «Я доверяю своей интуиции», принимая важные решения о маркетинге или других стратегиях. То, что мы называем «интуитивными чувствами», на самом деле является инстинктами, которые мы развиваем на основе нашего опыта. Я уверен, что у вас был опыт встречи с кем-то или обдумывания деловой сделки и ощущения всевозможных тревожных сигналов, предупреждающих вас о том, что что-то не так. Мы одобряем нашу смелость, потому что именно там мы часто чувствуем эту тревогу.

Чаще всего эти предостережения из нашего кишечника оказываются точными. Большинство владельцев бизнеса (включая меня) могут вспомнить ситуации, когда игнорирование этих чувств приводило к сожалению. Может быть, это было собеседование с кандидатом, у которого было отличное резюме, но он оказался паршивым сотрудником. Возможно, именно процесс покупки оборудования быстро породил у покупателя угрызения совести. Это была бы признательность, которая ударила бы вас.

Хорошо обращать внимание на то, что говорит вам ваша интуиция, но когда вы игнорируете информацию, которая противоречит вашей интуиции, у вас меньше шансов на успех. Когда вы строите очень важные стратегии на том, что кажется единственно верным, вы не задумывались об этом.

Когда мы впервые встречаемся с потенциальным клиентом, один из наших первых вопросов касается его текущей маркетинговой деятельности. Мы спрашиваем, что они делают, почему они выбрали этот подход и насколько хорошо он работает для них. Я не перестаю удивляться тому, как много компаний вкладывают значительные суммы денег в конкретные маркетинговые каналы не из-за каких-то проверенных фактов, а потому, что их интуиция подсказывает им, что это правильно.

Еще более тревожными являются типичные ответы на вопрос: «Как это работает для вас?» В большинстве случаев мы слышим такие ответы, как «Я думаю, это работает хорошо», «Кажется, работает» или «Кто знает?»

Редко потенциальный клиент отвечает примерно так: «Благодаря этому подходу мы получили на 42 % больше лидов, чем могли бы, и в среднем мы можем конвертировать 10 % этих лидов в продажи». Такой ответ говорит мне о том, что компания действует на опережение, потому что просто не догадывается, что делать. Что еще более важно, они обращают внимание на то, как работают стратегии, поэтому они могут корректировать свои усилия, чтобы быть более эффективными.

Другим распространенным примером чрезмерной веры в свои предположения является знание конкурентов на работе. Я неоднократно слышал, как руководители компаний описывали своих конкурентов. После того, как мы провели комплексную проверку, мы обнаружили длинный список других конкурентов, о которых они не знали, или не осознавали, что компания, о которой они знали, конкурирует на каком-то уровне. «О, я не знал, что они сделали это!» Без четкого понимания конкуренции вашей компании, как вы можете тщательно планировать или знать, как выделить свой бизнес?

Все это не означает, что доверять своей интуиции бесполезно. Я имел удовольствие работать с компаниями, которые нутром чувствовали, что определенная стратегия будет хорошим подходом, и это оказалось правильным. Например, они могли заметить другой похожий сектор своей основной цели и посчитали, что его стоит изучить. Но они не просто чувствовали интуицию и вкладывали в это деньги. Вместо этого их внутреннее чутье побуждало их задавать важные вопросы и побуждало к серьезным исследованиям. Они не принимают бизнес-решения, пока у них не будет достаточно доказательств, чтобы принять это решение с уверенностью.

Маркетинг и реклама не могут быть операцией на головном мозге, но наука является ключом к успеху. Специалисты по маркетингу знают, что работает, и обычно понимают, почему это работает. Это ключевой компонент ценности, которую мы добавляем в процесс. Мы рекомендуем стратегии, основанные на доказанной эффективности, а не потому, что интуиция подсказывает нам, что подход А имеет больше смысла, чем подход Б.

Я никогда не предлагаю вам игнорировать эти внутренние чувства и уроки, которые вы усвоили на этом пути. Но когда вы испытываете искушение принять важное решение, основываясь исключительно на том, что говорит вам ваша интуиция, прислушайтесь и найдите время, чтобы убедиться, что ваша интуиция не вводит вас в заблуждение (или что она действительно реагирует на то, что вы ели на обед). .

Дебора Дейли Совладелец Buckaroo Marketing | Рекламное агентство New Media, основанное Фишером и основанное в 1999 году. С ней можно связаться по адресу [email protected]