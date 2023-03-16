Доклад директора Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ: ответ Великобритании, март 2023 г.

Спасибо господин президент. Я хотел бы присоединиться к другим и приветствовать директора Микаси в Постоянном совете в этот очень опасный период для прав человека и международного гуманитарного права в регионе ОБСЕ.

Директор Микаси, я очень благодарен вам и вашим сотрудникам за работу Бюро демократических институтов и прав человека, за то, что вы освещаете ужасную человеческую цену массового вторжения России в Украину. На прошлой неделе я говорил о безжалостных бомбардировках России, непрекращающихся нападениях России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также о невыразимой жестокости, от которой пострадали многие женщины и девочки от рук российских сил. Виновные должны быть привлечены к ответственности.

Инициатива по мониторингу Бюро демократических институтов и прав человека предоставила ценные отчеты о нарушениях международного гуманитарного права и нарушениях прав человека во время российского вторжения в Украину. Этот мониторинг и отчетность жизненно важны для выявления и регистрации масштабов происходящих нарушений. В декабрьском отчете освещались предполагаемые принудительные перемещения и депортации детей российскими властями. Разоблачая ущерб, причиненный указом президента Путина, принятым в мае 2022 года, в отчете подробно описывается недавно упрощенная процедура предоставления российского гражданства украинским детям, оставшимся без попечения родителей, открывающая путь для «законного» усыновления российскими семьями. В докладе поделились рассказами родителей в Херсоне, которые приняли предложение российских властей отправить своих детей на «краткосрочные каникулы», спасаясь от войны в незаконно аннексированном Крыму, и которые теперь не могут общаться со своими детьми или привозить их дом. Тот факт, что мы не знаем истинных масштабов количества украинских детей, пострадавших от этой российской политики, действительно ужасает.

Мы благодарны Бюро по демократическим институтам и правам человека за поддержку трех докладов Московского механизма в прошлом году. 45 стран-участниц, поддерживаемых Украиной, в подавляющем большинстве объединились перед лицом российской агрессии, что вызвало два доклада Московского механизма о международном гуманитарном праве и нарушениях прав человека в Украине. Существует четкая связь между внутренним подавлением Россией прав человека и основных свобод и безудержной агрессией России и ужасающими зверствами против Украины, как указано в Третьем отчете Московского механизма за прошлый год.

Решающую роль сыграла последовательная поддержка БДИПЧ правозащитников в регионе ОБСЕ, особенно в Украине, России и Беларуси, а также тех, кто был вынужден покинуть страну. Работа БДИПЧ предоставила государствам-участникам ОБСЕ неоценимую возможность напрямую услышать представителей гражданского общества, в том числе во время Конференции по человеческому измерению в Варшаве и дополнительной встречи по человеческому измерению на этой неделе. Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения (СРВЧИ) являются важной частью работы в области человеческого измерения как для обеспечения ответственности государств-участников ОБСЕ за выполнение взятых на себя обязательств, так и для предоставления гражданскому обществу безопасного пространства для обмена своими опасениями. Печальная правда заключается в том, что Россия на каждом шагу стремилась подорвать успешную работу человеческого измерения и HDIM на протяжении ряда лет. Мы надеемся, что в этом году будет проведен полный отчет по СРВЧИ, и подчеркиваем важность обеспечения адекватного финансирования институтов человеческого измерения ОБСЕ.

Мы по-прежнему считаем, что укрепление наших демократических институтов и практик — это непрерывный процесс, который должен отражать потребности и интересы как мужчин, так и женщин. Методология БДИПЧ по наблюдению за выборами, которая признает, что выборы являются процессом, а не просто событием, и учитывает основные элементы избирательных систем стран-участниц, превосходна. Мы полностью поддерживаем работу БДИПЧ по укреплению институтов гендерного равенства и расширению участия женщин в избирательной политике и процессах, в том числе с помощью руководств и наборов инструментов, посвященных «достижению гендерного равенства в парламенте» и «борьбе с насилием в отношении женщин в политике» в регионе ОБСЕ. Мы надеемся поддержать работу Бюро по демократическим институтам и правам человека в ходе важных выборов в этом году.

Режиссер Микаши, завершая трагические события на Украине, спровоцированные российской агрессией, лишь укрепляет истину, лежащую в основе работы Бюро демократических институтов и прав человека. Мы ясно видим, как внутренние нарушения прав человека и отсутствие подлинной демократии распространяются на весь регион ОБСЕ. Великобритания полностью поддерживает БДИПЧ, поскольку вы продолжаете свою ценную работу.