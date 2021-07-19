Домашний экран Google Duo переработан с кнопкой “новый звонок”

Поскольку за последний год Meet привлекла к себе все внимание Google, Duo уже некоторое время не выпускает полезных обновлений. Google Duo – это получить скоро Редизайн домашнего экрана с добавлением кнопки “новый звонок” Кто надеется упростить приложение.

Эта кнопка предназначена для использования в качестве отправной точки для основных действий Duo, включая звонки другим пользователям, а также устройству. “дом” Ваш помощник – и группы. Вы также сможете видеть (и приглашать) контакты и создавать группы. Список людей также может появиться через поиск.

Google еще не поделился изображениями того, как это выглядит, но последняя интеграция стала возможной благодаря кнопке “новый звонок” Указывает, что этот домашний экран будет намного короче текущего экрана.

Компания подтверждает, что это “Сохраните все функции, которые вам нравятся” посреди этой реорганизации. Вы сможете отправлять сообщения (видео или аудио), заметки или фото, щелкнув контакт / группу и нажав кнопку “Сообщение” , что возможно сегодня.

Основываясь на ваших отзывах, мы предприняли шаги, чтобы упростить главный экран Duo, сохранив при этом все функции, которые вам нравятся.

Два текущих пользовательских интерфейса

В целом, это делает дизайн главного экрана Google Duo немного большим. Это происходит в веселое время и после периода, когда Google полностью интересовался Meet. Компания Значительно добавлено Все забавные фильтры и эффекты Duo прямо в Meet в Gmail в этом месяце.

кнопка запустится “новый звонок” Дуэт должен появиться “В течение следующих нескольких недель“(ч / т Полиция Android). Хотя платформа не указана, предполагается, что она будет в первую очередь для пользователей Android и iOS.

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