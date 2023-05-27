Доступна бета-версия Google Magic Compose, но она отправляет ваши сообщения в Google

Google, наконец, выпускает бета-версию Magic Compose, своей новой функции обмена сообщениями, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам отправлять текстовые сообщения. но, как указано Android-полицияОднако у этой функции есть очень большая оговорка: она будет отправлять до «20 предыдущих сообщений» на серверы Google для генерации предложений — даже если вы используете RCS со сквозным шифрованием (E2EE).

Google излагает эти условия на своем сайте Страница поддержки Magic Compose, указывая на то, что он будет отправлять эти сообщения вместе с любыми встроенными смайликами, реакциями и URL-адресами на свои серверы, чтобы помочь его ИИ создать соответствующий ответ. Компания добавляет, что не будет отправлять сообщения с вложениями, звуковыми сообщениями и изображениями, но отмечает, что «могут быть отправлены подписи к изображениям и голосовой ввод».

Google впервые запустил E2EE в приложении в 2020 году и сделал его доступным для групповых чатов в конце прошлого года. Включение этой функции означает, что третьи лица — даже не Google — увидят ваши сообщения. При использовании Magic Compose с E2EE воля Отправьте свои сообщения на серверы Google, и компания утверждает, что они все еще не могут их прочитать.

Представитель Google Джастин Ренде объяснил далее край что «разговорные данные, используемые Magic Compose, не сохраняются» и что «вывод предлагаемого ответа, представленного пользователю, не сохраняется». Как только вы отключите Magic Compose, Google больше не будет отправлять ваши сообщения на свои серверы.

Если у вас есть доступ к этой функции, вы увидите всплывающее окно чата рядом с компоновщиком сообщений приложения. Оттуда вы можете выбрать предложенный ответ, а затем продолжить переписывать текст, используя различные предустановленные стили, такие как «расслабление», «триллер» или «Шекспир». Похоже, что на данный момент эта функция доступна только для сообщений RCS, и пока неизвестно, когда она может поддерживать SMS/MMS. READ Slime Rancher 2 анонсировали на E3

Microsoft также представила аналогичную функцию в приложении клавиатуры SwiftKey. Это позволяет вам выбирать значок Bing на панели инструментов приложения, чтобы составлять текстовые сообщения и сообщения электронной почты, а также изменять тон, формат и длину предлагаемых сообщений.