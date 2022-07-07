Драфт НХЛ: команды взвешивают риски, выбирая российских игроков. Некоторые звезды высшей лиги родом из России, так что это непростой вопрос. — Спортивный разговор Флорида

Война на Украине добавила повышенного уровня неопределенности НХЛ Команды, заинтересованные в драфте, родились в России из-за вопросов, касающихся возможности игры в Северной Америке.

Хотя ни одна из команд прямо не заявила, что полностью избежит выбора россиян на двухдневном драфте в Монреале, который начнется в четверг, существует вероятность того, что Россия вылетит в первом раунде впервые с 2005 года.

«Я не знаю, есть ли у кого-нибудь ответ», — сказал генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис, чья команда в настоящее время имеет 12 пиков в семи раундах, включая четвертое место в общем зачете. «На данный момент это определенно неизвестно, поэтому я думаю, что это более опасно, чем в прошлые годы».

Хотя всегда существовал риск того, что русские решат остаться дома, чтобы играть, сейчас опасения усилились из-за ограничений на поездки, введенных во время войны для всех, кто хотел поехать в Россию и Беларусь и из них. Руководителям НХЛ остается сомневаться, действительно ли их выпустят.

Не помогает и то, что у НХЛ и ее российского аналога, Континентальной хоккейной лиги, нет трансферного соглашения. Это не позволяет командам НХЛ покупать контракты с КХЛ, и это постоянное препятствие для любого гроссмейстера, надеющегося совершить набег на вторую лучшую лигу мира.

Не раскрывая стратегии Канады, генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз сказал, что каждая команда должна взвесить риски, связанные с выбором российского игрока.

«Легко сказать, что война в России создает определенный уровень сложности или, возможно, большую неопределенность», — сказал Хьюз Associated Press. «Любой выбор команды должен сбалансировать ее неопределенность с потенциалом игрока».

На прошлой неделе Ивана Федотова, охранника Филадельфии Флайерз, неожиданно направили на удаленную военную базу на севере России. По словам агента игрока Джей Пи Барри. Выбранный в седьмом раунде драфта 2015 года, Федотов подписал контракт с «Флайерз» в мае после завершения своего контракта с ЦСКА в КХЛ.

«Я думаю, что в прошлые годы, возможно, было немного беспокойства — не придет ли этот парень просто так?» — сказал Франциск, прежде чем обратиться конкретно к Федотову. «Возможно, это другой размер».

Хотя НХЛ не выпустила никаких указаний по выбору российских игроков, заместитель комиссара Билл Дейли сказал, что неопределенность может усилить колебания команд.

«Буду ли я удивлен, если некоторые из них поскользнутся там, где должны были, из-за того, что не смогут добраться до них?» — сказал Дейли.

В этом году в категорию драфта вошли несколько российских игроков, у которых есть потенциал для первого раунда при нормальных обстоятельствах.

Защитник Павел Минтюков занимает шестое место среди фигуристов Северной Америки по версии Центрального скаутского агентства НХЛ, поскольку в прошлом сезоне он играл в Хоккейной лиге Онтарио. Вингеры Данила Ёров и Иван Мирощенко, игравшие в России, входят в десятку лучших фигуристов Европы.

Ситуация у Мирощенко еще более сложная, поскольку он не смог завершить сезон после того, как в марте у него диагностировали лимфому Ходжкина. С тех пор он завершил лечение и планирует принять участие в призыве.

Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман сказал, что Red Wings, как обычно, оценивают перспективных российских игроков.

«Мы составляем наши списки или организуем их, как обычно», — сказал Лазерман. «В конце концов, мы хотим создать действительно хороших потенциальных клиентов и убедиться, что они хорошие дети».

Главный скаут Central Дэн Марр уверен, что российские игроки будут отобраны, но не будет гадать, как долго они могут ждать.

«Я даже не хочу пытаться угадать, о чем думают клубы НХЛ, — сказал Марр. «Если вы сидите там и у вас есть большой потенциал в НХЛ, вы пойдете на его сторону или хотите пойти и взять его, скрестить пальцы и надеяться, что через несколько лет мир окажется в другой ситуации».

Мар сказал, что он и его команда провели пробный драфт, в котором первый российский игрок не был выбран до второго раунда.

В прошлом году на драфте было выбрано 29 российских игроков — больше всего с 2003 года, причем Федор Свичков, занявший 19-е место в рейтинге Нэшвилла, единственный игрок, прошедший в первый раунд.

После года выбора четырех россиян генеральный менеджер «Баффало Сейбрз» Кевин Адамс не исключил возможности выбора в этом году еще. Составляя черновую доску «Сейбрз», Адамс сказал своей команде ранжировать каждого игрока, как обычно, прежде чем поставить звездочку рядом с прогнозами россиян, чтобы можно было продолжить обсуждение.

«Если мы доберемся до места на драфте, где мы почувствуем реальную ценность, мы поговорим об этом», — сказал Адамс, имея в виду выбор российского игрока. «Итак, мы открыты для этого».

С тремя пиками в первом раунде и четырьмя в топ-41 Адамс признал, что у «Сайпарисов» больше пробного капитала, чем у других команд, чтобы рискнуть ради российского игрока.

«Я думаю, что это уникальное место для нас», — сказал Адамс.

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Авторы AP Hockey Стивен Вайно и Ларри Лагг, а также спортивный обозреватель AP Тим Бут внесли свой вклад в эту историю.

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