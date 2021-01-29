Дубай обвинил случаи заражения вирусом за границей; Вопросы крутятся вокруг дома

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты (AP) – После открытия для новогодних гуляк многие страны обвиняют Дубай в распространении коронавируса за рубежом, даже несмотря на то, что сохраняются вопросы о способности города-государства справиться с рекордно высоким уровнем заражения вирусом.

Правительственное СМИ Дубая заявляет, что шейх делает все возможное для борьбы с пандемией, хотя неоднократно отказывался отвечать на вопросы Associated Press о вместимости больницы.

«После года борьбы с эпидемией мы можем с уверенностью сказать, что текущая ситуация находится под контролем, и у нас есть планы по увеличению любого потенциала в системе здравоохранения, если возникнет такая необходимость», – говорится в заявлении.

Однако Нассер Аль Шейх, бывший финансовый директор Дубая, дал иную оценку в четверг в Twitter и попросил власти контролировать растущее число случаев.

«Руководство основывает свои решения на рекомендациях команды, неправильных рекомендациях, которые ставят под угрозу человеческие жизни и негативно влияют на наше общество», – написал он, добавив, что «наша экономика требует подотчетности».

Дубай, известный своими дальнемагистральными рейсами, стал самым высоким зданием в мире, а его пляжи и бары – в июле одним из первых туристических направлений, назвавших себя открытыми для бизнеса. . Этот шаг остановил обескровливание важных секторов туризма и недвижимости после закрытия территорий и введения комендантского часа, вызвавших крах экономики.

С возобновлением туризма количество ежедневно регистрируемых случаев коронавируса медленно росло, но осенью оставалось в основном стабильным.

Но затем наступил канун Нового года – огромный интерес для путешественников из стран, заблокированных вирусом, которые участвовали без масок в барах и на яхтах. . За последние 17 дней ОАЭ в целом ежедневно сообщали о рекордном количестве случаев коронавируса, поскольку очереди на испытательных объектах в Дубае растут.

По данным армии, которая отслеживает контакты, в Израиле более 900 путешественников, возвращающихся из Дубая, были заражены вирусом короны. В израильской армии сообщили Associated Press, что репатрианты нанесли серию ранений более 4000 человек.

Десятки тысяч израильтян хлынули в Эмираты после нормализации отношений между двумя странами в сентябре. Телеканал Channel 13 процитировал эксперта министерства здравоохранения Израиля доктора Шарон Оллрой-Прайс, которая жаловалась в разговоре с другими официальными лицами, что несколько недель путешествия были более смертельными, чем десятилетия отсутствия отношений с арабской нацией.

С конца декабря Израиль требует от прибывающих из ОАЭ двухнедельного карантина. Позже Израиль закрыл свой главный международный аэропорт до конца месяца из-за большого количества заболевших.

В Соединенном Королевстве бульварные газеты опубликовали кадры, на которых британские влиятельные лица в бикини в Дубае боролись с изоляцией, пытаясь контролировать вирус. В середине января Великобритания закрыла проезд в Дубай, что позволило путешественникам обойти карантин, что было описано как значительное увеличение числа завезенных из ОАЭ случаев.

Полное покрытие: Коронавирус пандемия

«В настоящее время международные поездки не должны происходить, если в этом нет крайней необходимости», – заявил BBC на этой неделе министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. «В Париже нет вечеринок, в Дубае нет выходных. Этого там нет, и в большинстве случаев это противоречит закону ».

Между тем, мутировавшие штаммы коронавируса были связаны с Дубаем. Соединенное Королевство ввело запрет на поездки в пятницу, чтобы предотвратить прямые рейсы в ОАЭ из-за распространения южноафриканского типа коронавируса.

Дания уже обнаружила одного пассажира из Дубая, у которого был положительный результат теста на южноафриканский вариант, что является первым подобным открытием там. Как и Британия, датские знаменитости также отправились в Дубай на Новый год. .

Органы здравоохранения Филиппин заявили, что обнаружили британский штамм, заразивший филиппинца, который 27 декабря совершил командировку в Дубай. Он вернулся на Филиппины 7 января и дал положительный результат на вирус.

Министерство здравоохранения Филиппин заявило, что до отъезда в Дубай у него «не было подтвержденных случаев заболевания». В то время филиппинские власти обнаружили как минимум 16 других случаев британского варианта, в том числе два из Ливана.

В связи с тем, что ежедневно регистрируется около 4000 случаев коронавируса, Дубай без объяснения причин уволил главу своего государственного агентства здравоохранения. Я прекратил живые выступления в барах Он прекратил ненужные операции, заказал ограниченное количество свадеб и заказал тренажерные залы, чтобы увеличить пространство между теми, кто занимается спортом. Он также теперь требует проверки на коронавирус для всех путешественников в его аэропорт.

ОАЭ возлагали надежды на массовые вакцины: в Абу-Даби китайскую вакцину распространила Sinopharm, а в Дубае – вакцина Pfizer-BioNTech. ОАЭ заявляют, что на данный момент они получили 2,8 миллиона доз, что делает их одной из лучших стран в мире.

Однако люди, включая Аль-Шейха, сейчас ставят под сомнение способность Дубая справиться с растущим числом дел. Больницы, с которыми связывалось AP, направили вопросы правительству Дубая, которое неоднократно отказывалось от комментариев. Больница Саудовской Аравии в Дубае ответила, что «надеется прочитать настоящие новости», не вдаваясь в подробности.

«Число случаев (увеличивается) постоянно», – сказал Associated Press доктор Сантош Кумар Шарма, медицинский директор Королевской больницы NMC в Дубае, поскольку пациенты с коронавирусом занимают более половины своих кроватей.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что до пандемии в Объединенных Арабских Эмиратах было почти 13 250 больничных коек для страны с населением более 9 миллионов человек. Она сказала, что Дубай и Северные Эмираты в Эмиратах построили полевые госпитали на фоне эпидемии примерно на 5000 коек, а в Абу-Даби строительство еще больше.

Но Дубай закрыл полевой госпиталь на 3000 коек в июле – в тот же день, когда он снова открылся для туризма. И Дубай, и Министерство здравоохранения ОАЭ теперь объявляют медсестер в Instagram.

Шейх написал: «К сожалению, с января 2020 года были приложены огромные усилия, чтобы прийти и подорвать его своими руками». «Что еще хуже, так это отсутствие прозрачности».

Однако это произошло после того, как авторитарное правительство ОАЭ в начале этой недели попросило обеспокоенных людей «воздержаться от сомнений в усилиях всех тех, кто работал над сдерживанием этой эпидемии».

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Авторы Associated Press Джозеф Федерман в Иерусалиме и Изабель Дебре в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, внесли свой вклад в этот отчет.