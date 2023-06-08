Европейская экономика сократилась. Для семей, которые пострадали, это просто цифры

Европейская экономика немного сократилась в конце прошлого года и начале 2023 года.

Пересмотренные данные в четверг показали, что европейская экономика немного сократилась в конце прошлого года и начале 2023 года, что подтверждает влияние потери российского природного газа и роста инфляции на потребительские расходы.

Показатель экономического роста для 20 стран, использующих евровалюту, был пересмотрен с нуля до отрицательных 0,1% в четвертом квартале 2022 года. Показатель за первые три месяца этого года также был снижен со скудных 0,1% роста до отрицательных 0,1. %.

Это означает, что Еврозона пережила два квартала подряд снижения производства.Одно из определений рецессии, которое часто используется в политических и экономических дискуссиях, называется «технической» рецессией.

Однако экономисты, участвовавшие в панели, объявившей о рецессии в еврозоне, используют более широкий набор данных, включая данные по безработице. Европейские рынки труда относительно хорошо выдержали недавние экономические потрясения. Безработица находится на самом низком уровне с момента введения евро в 1999 году и составила 6,5% в апреле.

Небольшой сдвиг в цифрах не меняет того, что семьи уже испытали: более высокие цены в продуктовом магазине, более высокие проценты по ипотечным кредитам и трудности с получением заработной платы, чтобы не отставать от растущей стоимости жизни.

В последнем отчете Комиссии по датированию бизнес-циклов еврозоны, который был выпущен 27 марта и рассматривал данные только до конца прошлого года, говорится, что «рецессии» не было, поскольку снижение потребительских расходов было статистически компенсировано большим падение импорта.

Комитет добавил, что «остановившийся рост производства контрастирует с продолжающимся и устойчивым расширением занятости» и что он «продолжит отслеживать и комментировать события».

Недавние данные из Германии показывают, что крупнейшая экономика Европы неожиданно сократилась в первые три месяца этого года, ознаменовав сокращение во втором квартале. Это была одна из стран, наиболее зависимых от российского природного газа.

Энергетический кризис охватил Европу после того, как ее поддержка раздираемой войной Украины привела к тому, что Россия отключила большую часть природного газа, от которого континент зависит для производства электроэнергии, электростанций и отопления домов.

Это привело к резкому росту счетов за электроэнергию для потребителей и предприятий, подтолкнуло инфляцию к рекордным уровням и вызвало опасения по поводу нормирования и отключения электроэнергии. Правительства и коммунальные предприятия изо всех сил пытались выстроить запасные поставки СПГ, поставляемого из таких стран, как США и Катар, предотвращая катастрофические остановки предприятий, которых опасались в прошлом году.

Цены на энергоносители с тех пор упали до уровней, которые были до того, как Россия вторглась в Украину, но постоянная инфляция и высокие процентные ставки, которые Европейский центральный банк использует для борьбы с ростом цен, повлияли на экономический рост, сделав кредит более дорогим для покупки домов или расширения бизнеса.

Ожидается, что Европейский центральный банк продолжит серию повышений процентных ставок на своем заседании 15 июня с повышением на четверть пункта и оставит возможность для повышения.