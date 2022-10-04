Европе не хватало российской энергии, и теперь ей нужно тратить большие

Сенатор США Крис Мерфи во вторник раскритиковал чрезмерную зависимость Европы от российских энергоносителей, заявив, что это дорого обходится, и призвав регион начать вкладывать значительные средства в альтернативные поставки.
«Какая ошибка для Европы — быть спаянным с Россией, когда дело касается энергетики», — сказал демократ Мерфи корреспонденту CNBC Хэдли Гэмблу на Варшавском форуме по безопасности в Польше.
«Сейчас мы видим цену этой ошибки, так что давайте наверстаем упущенное», — сказал он.
Европа находится в авангарде эскалации глобального энергетического кризиса, вызванного ничем не спровоцированным вторжением России в Украину.
Некогда крупный импортер российских энергоресурсов — ранее зависимый от государства До 45% потребности в природном газе В настоящее время регион сталкивается с сокращением поставок и ростом цен в результате санкций против Кремля.
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Мерфи сказал, что Соединенные Штаты предприняли важные шаги в повышении энергетической безопасности, и призвал Европу сделать то же самое.
«Это момент для Европы, чтобы потратить немного денег», — сказал он. «Я знаю, что это трудно сделать, когда вы сейчас имеете дело с таким экономическим давлением. Но сейчас подходящий момент, чтобы потратить деньги на ядерную энергию, возобновляемые источники энергии и подключение к нероссийским трубопроводам».
Он высоко оценил Закон США о снижении инфляции, подписанный президентом Джо Байденом в августе, который включает ряд положений, направленных на ускорение перехода страны к экологически чистой энергии.
Мерфи сказал, что эти меры гарантируют, что Соединенные Штаты больше не будут полагаться на «русских, саудовцев или любого другого диктатора» в будущих поставках энергоресурсов.
Он добавил, что Соединенные Штаты могут быть готовы оказать финансовую поддержку Европе в энергетическом переходе, заявив, что это в интересах демократических стран.
«Я надеюсь, что американцы выделят немного денег, чтобы помочь Европе», — сказал он. «Это момент, чтобы сделать некоторые инвестиции, которые окупятся в долгосрочной перспективе».
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