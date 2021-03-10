Евросоюз обсуждает объявление зоны свободы геев

В среду Европейский парламент должен обсудить резолюцию, которая объявляет 27 стран-членов Европейского Союза «зоной свободы» для ЛГБТ.

Ассошиэйтед Пресс Заявляя, что движение Это в значительной степени реакция на общества в Польше, члене Европейского Союза, которые принимают символические решения, объявляющие себя свободными от того, что консервативные политики называют «идеологией геев». Города заявляют, что они отстаивают свои католические ценности, но активисты ЛГБТ отрицают, что эти решения являются дискриминационными и призваны заставить ЛГБТ-сообщество чувствовать себя нежеланным.

Решение было принято ЛГБТИ-группой Европейского Союза, которая заявила, что у нее достаточно поддержки, чтобы согласиться с этим решением. Сообщается, что процедура решит проблемы, с которыми сталкиваются ЛГБТ в Европейском Союзе.

Лиеше Шрайнемахер, голландский депутат и вице-президент LGBTI Intergroup, сообщила Associated Press, что это решение почти готово отметить вторую годовщину первой польской общины, принявшей решение против геев.

«Мы хотели дать Польше мощный сигнал о том, что мы считаем всю Европу зоной, свободной от геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов», – сказал Шринмахер. «Но у каждой европейской страны есть своя работа».

Associated Press сообщило, что внутренние решения Польши против геев нанесли ущерб ее международному, а также финансовому имиджу местных сообществ, поскольку Европейский Союз и Норвегия, не являющаяся его членом, блокируют средства из-за того, что они считают дискриминационной политикой.

В сентябре прошлого года послы из 50 стран, включая США, подписали открытое письмо Ставится под сомнение приверженность польского правительства правам ЛГБТК из-за опасений по поводу репрессий со стороны президента Анджея Дуды.

«Мы высоко ценим тяжелую работу ЛГБТИ и других обществ в Польше и во всем мире, а также работу всех тех, кто стремится гарантировать права человека ЛГБТ, а также трансгендеров и интерсексуалов, а также других лиц, принадлежащих к обществам, с которыми сталкиваются аналогичные проблемы, и положить конец дискриминации, в частности, по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности Сообщение Читать.

В то время премьер-министр Польши Мэтьюз Муравецки отрицал ограничения или угрозы для геев в Польше, заявив, что терпимость является частью «польской ДНК».

в соответствии с рейтинг По данным ILGA-Europe, группы по защите интересов ЛГБТ, Польша в настоящее время занимает 42-е место из 49 европейских стран по законам, уважающим права человека для ЛГБТ.