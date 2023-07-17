Евросоюз стремится дистанцироваться от Китая и России и возобновить связи с Латинской Америкой и странами Карибского бассейна.

БРЮССЕЛЬ, 17 июля (Рейтер) — Более 50 лидеров из Европейского союза, Латинской Америки и Карибского бассейна проведут свой первый саммит в понедельник, что придаст импульс стремлению ЕС к новым политическим и экономическим союзникам, вызванному войной на Украине. . Подозрения Китая.

Ожидается, что на двухдневном саммите ЕС-СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) в Брюсселе обе стороны будут стремиться к налаживанию экономического партнерства, но деликатные дискуссии о вторжении России в Украину и роли Европы в работорговле осложнят имеет значение. Выступления.

Независимо от результата, официальные лица заявили, что встреча стала шагом к укреплению связей.

Заместитель министра Аргентины по делам Латинской Америки и Карибского бассейна Густаво Мартинес Бандиани сказал небольшой группе журналистов в Брюсселе, что встреча была самым важным вопросом: «После восьми лет мы можем восстановить отношения».

ЕС заявил, что хочет принять совместную декларацию, осуждающую Россию, но знает, что этого будет трудно добиться. Большинство стран CELAC были в феврале в ООН. Поддерживая резолюцию, призывавшую к немедленному выводу российских войск, Никарагуа проголосовала против, а Боливия, Куба и Сальвадор воздержались.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил себя нейтральным и потенциальным миротворцем.

ЕС отрезал себя от России, которая была крупнейшим поставщиком газа в ЕС до начала войны на Украине в феврале прошлого года.

Он хочет уменьшить свою зависимость от Китая, создать союзы с «надежными партнерами», открыть больше рынков для торговли, обезопасить полезные ископаемые, необходимые для электромобилей, и более широкий переход к низкоуглеродной экономике, цепочке поставок, в которой доминирует Китай.

ЕС признал, что иногда он пренебрегал своими латиноамериканскими партнерами, поскольку роль Китая в регионе возросла, но регулярные саммиты ЕС-СЕЛАК могут стать противовесом Пекину.

Все 60 лидеров были приглашены на переговоры в Брюсселе, но президенты Сальвадора, Мексики, Перу и Венесуэлы не поедут.

В то время как ЕС заинтересован в инвестициях, партнеры CELAC обычно предпочитают экономические выгоды от переработки и производства литиевых батарей или электромобилей, а не небольшую прибыль от доставки полезных ископаемых для переработки в другом месте.

Европейский союз настаивает на заключении торговой сделки с Чили, крупнейшим в мире производителем меди и вторым по величине производителем лития, и официальные лица заявили, что она может вступить в силу в следующем году.

Он стремится заключить торговые сделки с Мексикой в ​​2018 году и с блоком МЕРКОСУР Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая в 2019 году, хотя официальные лица преуменьшают ожидания какого-либо прогресса во время саммита.

ЕС и Аргентина подпишут меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики до начала саммита.

В рамках своей инициативы Global Gateway ЕС может предложить планы по инвестированию до 10 миллиардов евро (11,2 миллиарда долларов) в инфраструктурные проекты CELAC (1 доллар = 0,8907 евро).

Отчет Филипа Бленкинсопа; Редактирование Барбары Льюис

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