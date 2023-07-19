Евросоюз удвоил ставку на загадку российских активов в евро

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У Урсулы фон дер Ляйен остается мало времени, чтобы решить, что делать с сотнями миллиардов евро в российских деньгах.

В июне президент Европейской комиссии пообещал «до летних каникул» предложить «доходы» в размере сотен миллиардов евро от активов российского центрального банка, хранящихся в Европе, — деньги, которые были заморожены после вторжения России в Украину.

Однако обязательства заставить Россию заплатить до сих пор, как правило, уменьшаются в связи с возражениями юристов и Европейского центрального банка.

Центральный банк региона опасается, что любое направление российских валютных резервов для финансирования Украины создаст опасный прецедент для активов, номинированных в евро, которыми владеют иностранные правительства. ЕЦБ предупреждает, что это заставит другие центральные банки нервничать по поводу того, сохранится ли их капитал, если их правительство однажды пойдет вразрез с Брюсселем, и побудит их хранить меньше резервов в единой валюте.

Было бы иронично, если бы обещание фон дер Ляйен не сработало на этом основании. То, что вы могли бы предложить, — это мера, тщательно разработанная для преодоления опасений по поводу законности прикосновения к резервам российского Центрального банка.

Вместо этого в Брюсселе наиболее популярная идея заключается в том, чтобы направить непредвиденную прибыль на центральные депозиты ценных бумаг.

Эти вкладчики держат ценные бумаги на попечении инвесторов — в основном суверенные облигации в случае центральных банков. Безусловно, наиболее важным из них является Euroclear, которому принадлежит около 180 миллиардов евро (почти две трети всех замороженных российских резервов), по данным правительства Бельгии, где находится Euroclear.

Инвесторы в суверенные облигации получают наличными регулярные купонные выплаты и номинальную сумму займа по истечении срока действия облигации. Эти денежные потоки выплачиваются из парижских, берлинских или других казначейских ценных бумаг таким компаниям, как Euroclear. Когда Euroclear получает наличные, она зачисляет деньги на кассовый счет инвестора (в данном случае Центрального банка России) в своем банковском отделении.

Таким образом, существует два типа остатков наличности: депозит в Euroclear Bank — обязательство в балансе Euroclear — и соответствующие денежные средства, хранящиеся самой Euroclear на стороне активов в ее балансе.

Суть в том, что по закону только кассовый счет Euroclear в центральном банке принадлежит Москве. Денежные средства на стороне активов принадлежат Euroclear.

Обычно наличные деньги не накапливаются; Либо инвестор забирает деньги, либо реинвестирует их. Но именно этому мешают запреты. В результате Euroclear почти утроил свой регулярный баланс, что стало хорошей арбитражной сделкой.

Euroclear платит небольшие проценты по депозиту в центральном банке, если вообще платит. Но он может заработать крутые 3,5 процента, разместив свои денежные активы в центральных банках еврозоны, что является самым безопасным вкладом. Цифры добавить: Euroclear отчеты Получил прибыль в размере 720 млн евро от денежных средств, связанных с Россией, в размере 88 млрд евро в первом квартале, что в годовом исчислении составляет 3,3 процента. По мере погашения большего количества активов и накопления денежных средств эта сумма может стабилизироваться на уровне около 7-8 миллиардов евро в год.

Неудивительно, что Брюссель испытывает искушение обложить налогом эту непредвиденную прибыль. Но этот результат будет полон парадоксов. Это столкнет Украину с акционерами Euroclear, которые выиграют от колоссальной прибыли кастодиана. В их число входят бельгийские страховщики, международные банки и европейские государственные финансовые группы. Россия не пострадает. Помимо права на налогообложение, прибыль достается национальным правительствам, в данном случае Бельгии, а не ЕС.

Это решение также может вызвать много неудобств за небольшую сумму денег. Зачем отталкивать ЕЦБ и откладывать управляющих глобальными резервами из-за того, что, в конце концов, ничтожно мало по сравнению с затратами на восстановление Украины в размере 411 миллиардов долларов, которое все еще продолжается?

Как сказал один высокопоставленный чиновник: «Хочешь сорвать куш, иди на куш». Другими словами, как только вы вступите в основы международного центрального банковского дела, вы также можете многое лишиться.

Напротив, Европейский Союз маневрировал на пределе максимального ущерба для минимальной выгоды. По мере осознания этого несоответствия общественное мнение может предпочесть аргумент «за пенни за фунт». В любом случае, мы должны что-то дать.