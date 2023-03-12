«Единственная причина, по которой я побеждаю, это то, что Саид — русский» — фанаты считают, что UFC превратились в дагестанца после ограбления Саида Нурмагомедова

Уроженец Дагестана. Саид Нурмагомедов Он потерпел второе поражение в Дана УайтПродвижение на UFC Vegas 71, мероприятии, где Мераб Двлишвили Доминируйте над бывшим чемпионом в легчайшем весе, Петр Ян. Джонатан Мартинес победил молодого российского бойца единогласным решением судей. Однако поклонники ММА остались в недоумении и заявили, что судьи лишили юного дагестанца победы.

У Саида Нурмагомедова была победная серия из 4 боев перед боем в минувшие выходные. Однако его звездная полоса пришла в упадок после поражения от Джонатана Мартинеса. Это было третье поражение Нурмагомедова за всю его карьеру в ММА. Однако бой был очень близким.

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Россиянин проявил много агрессии в первом раунде матча. Он показал отличные навыки удара и нанес Мартинесу несколько серьезных ударов с разных углов. Динамичные ударные навыки Нурмагомедова помогли ему замаскировать попытки тейкдауна. Однако Джонатану Мартинесу удалось одержать близкую победу и выиграть бой решением судей. Однако фанаты ММА утверждают, что Саид Нурмагомедов должен был выиграть бой.

Фанаты ММА предполагают, что UFC лишила Саида Нурмагомедова победы

Было много поклонников, которые отреагировали на проигрыш Нурмагомедова, назвав его «грабежом». Давайте посмотрим на некоторые из этих реакций в Instagram.

Саида ограбили. Подавляющее большинство третьего раунда было счастливо в наступлении. Обзор 29-28.

кража! UFC, пожалуйста, сделайте Хасбуллу судьей.

кража

Вы всегда обвиняете своих дагестанцев в том, что таскаете мужчин на клетке, а как насчет этой драки?

Саид выиграл 1 и 3 место

дикий вызов Разве приговор не зависит в первую очередь от ущерба? В каждом раунде, по словам Саида, у него было больше попыток сдачи и больше тейкдаунов. Победитель опроса. Возможно, хуже, чем воровать рис.

Он выиграл только потому, что Саид Росси (Дагестан). Любой, кто хоть что-то знает о драках, знает, что Саид победил.

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Многие фанаты считали, что Саид Нурмагомедов большую часть боя явно находился в наступлении. Они также упомянули, что он доминировал в 1 и 3 раундах. Фанат сделал забавный комментарий, попросив UFC сделать Хасбуллу Магомедова судьей. Другой фанат дал неоднозначный комментарий, заявив, что Саид Нурмагомедов проиграл из-за того, что он русский (дагестанец).

Счет судей по итогам боя Нурмагомедова против Мартинеса был 29-28, 29-28, 29-28, в пользу «драконов». Поклонники считают, что Мартинес не смог извлечь выгоду из ситуаций, в которых он мог оказаться. Тем не менее, ему удалось одержать свою пятую подряд победу в UFC.

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