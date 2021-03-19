Еженедельный арт-тур 18 марта 2021 г.

Золотая олимпийская медалистка Лори Эрнандес в субботу будет специальным гостем на виртуальной пижамной вечеринке для Национального архива. Театральная любительская онлайн-запись: персональное шоу из Round House и Ford’s Reading Play. Нажмите на заголовки ниже, чтобы узнать подробности.

Фестиваль экологического кино: виртуальные шоу

На 29-м Фестивале экологического кино в столице страны, которого особо приветствовала Джейн Фонда, будет представлено более 70 виртуальных шоу от 18-28 марта. В фильме «Премьера» «Молодежь против правительства» режиссера Кристи Купер рассматривается новаторский судебный процесс против правительства Соединенных Штатов, в котором утверждается, что оно сознательно действовало на протяжении шести десятилетий для создания климатического кризиса. Многие фестивальные шоу бесплатные. Платные программы – 10 долларов, полные билеты – 45 долларов.

Центр исполнительских искусств Атлас: живое выступление

Бег 19 марта В 20:00 в Центре исполнительских искусств Атлас дадут бесплатное 60-минутное живое выступление драматурга, композитора и профессора Католического университета Эндрю Эрла Симпсона на его оригинальную музыку к немому фильму 1926 года “Летающий ас”. Рассказ об афроамериканском летчике в Первую мировую войну.

ЗАЯВКА В Джорджтауне: Праздник цветения сакуры

Джорджтаун отметит сезон цветения сакуры, Бак-Хилл в цвету 20 марта. До 11 апреля более 25 компаний на Книжном холме – Висконсин-авеню на северо-запад от О-стрит до Резервуар-роуд – украсят свои витрины декором, вдохновленным цветением сакуры, предложат специальные акции и разыграют призы в качестве вступительного взноса. Кроме того, до конца апреля в парке Книжный холм будет установлена ​​гигантская статуя цветущей сакуры, в которой посетители смогут сидеть.

Музей американского искусства: празднование цветения сакуры в Интернете

В партнерстве с Национальным фестивалем цветения сакуры, на 20 марта В 10 утра Смитсоновский музей американского искусства будет приветствовать цветы онлайн с представлением традиционной японской игры на барабанах Нин Дайко, оркестр тайко буддийского храма Икудзи на вокзале Фэрфакс, штат Вирджиния. Затем музыканты объяснят, как планировать свои выступления и создавать собственные инструменты. Вход свободный, но требуется регистрация.

Итальянская культурная ассоциация: обсуждение в Интернете

Культурный марш Итальянской культурной ассоциации, на 20 марта В 15:00 состоится бесплатная онлайн-лекция «Полифония в Paradiso Dante» Франческо Чиабатони, профессора итальянской литературы Джорджтаунского университета. Чиабаттони проследит музыкальный прогресс поэмы от «нечестивого рэка Инферно» до гармонии «Парадизо». В этом году исполняется 700 лет со дня смерти Данте Алигьери, а 25 марта – день, когда поэт как рассказчик начинает свое путешествие в «Божественной комедии».

Национальный архив: виртуальная пижамная вечеринка

Бег 20 марта С 20:00 до 21:00 Национальный архивный музей проведет виртуальную пижамную вечеринку в Facebook и Twitter для детей от 8 до 12 лет. Специальным гостем будет Лори Эрнандес, олимпийская чемпионка по гимнастике и «Танцам со звездами», которая прочитает из своей книги «Получил: к золоту и не только» и ответит на вопросы. Участники также узнают об исторических записях, создадут и поделятся своими произведениями искусства и письмами. Вход свободный, но требуется регистрация.

Русское общество камерного искусства: онлайн-мероприятие

Мероприятие этого месяца из цикла «Чаепитие с русской Верой» Общества Российской художественной палаты – Али двадцать первое марта 15.00 – празднование 115-летия композитора Дмитрия Шостаковича. Аудиокурсы Шостаковича будут изучены через призму политики и общества, с техническим директором Верой Данченко-Стерн, с которой присоединятся Эльдар Хананов, доктор философии Консерватории Пибоди, президент RCAS Мэри Крюгер и президент Фонда Россия Америки. Джон Перл. Билеты 15 долларов.

Политика и проза: авторское обновление онлайн

Бег двадцать первое марта В 15:00 Лиза Маскатен, совладелица Библиотеки политики и прозы, будет говорить в Интернете с Джулией Свиг, автором «Леди Берд Джонсон» и готовящейся к выходу книги Хиллари Лэнд. Свиг – первый биограф, который во многом полагается на голос Клаудии Альта «Леди Берд» Джонсон в ее дневнике в Белом доме, который показывает, что она выдающаяся женщина и опытный политик сама по себе. Требуются пожертвования, и книгу можно купить. Здесь. Доступно ограниченное количество бесплатных билетов.

Вашингтонский национальный собор: онлайн-семинар

Художник и художник-инсталлятор Кики МакГрат, куратор Центра искусств и религии Генри Люса III в школе Уэсли, проведет онлайн-семинар в Национальном соборе Вашингтона на тему «Искусство как духовная практика – Цветы: Ботанический колледж» двадцать первое марта 16.00 (регистрация закрывается в полдень). Вдохновленные цветочными коллекциями и символическим языком цветов, участники внимательно рассмотрят, как художники используют формы, цвет и масштаб в ботанических рисунках, изучат простые техники и сделают коллаж из красочной и переработанной бумаги. Опыт работы в искусстве не требуется. Вход свободный, принимаются пожертвования.

Театр Круглый дом: спектакль по запросу

Персональное шоу Коулмана Доминго «Мальчик и его душа» с участием Крейга Уоллеса в главной роли «Сырое тело» будет доступно в Round House Theater для трансляции по запросу. С 22 марта. В пьесе, когда Джей Джей находит винтажный набор диско, R&B и классических соул-пластинок, разбирая свой семейный дом в Западной Филадельфии, его одолевают воспоминания о взрослении – и выходе – в 1970-х и 1980-х годах. Доступ продлится до 18 апреля. Билеты 32,50 $.

Театр Форда: чтение виртуальной пьесы

Прочтите следующую виртуальную пьесу Театра Форда на 24 марта В 17:00 “Fireflies” Дунги Р. Лава будет показан в Jim Crow South. В «Светлячках», когда четыре молодые девушки подвергаются бомбардировке в церкви, трагедия и годы гражданских беспорядков угрожают браку Оливии и Чарльза, заставляя беременную Оливию поверить: «Этот мир – не место для воспитания цветного ребенка». часовое чтение, рекомендованное для всех возрастов, можно посмотреть на Facebook, YouTube, Twitter или на веб-сайте Ford’s Theater.

Причал: фестиваль аниме, расширенная реальность

В рамках выставки Bloomaroo at the Wharf, трехнедельного празднования цветения сакуры в проекте Maine Avenue SW, который начнется 20 марта, аниме будет показано на Transit Pier по пятницам, субботам и воскресеньям. С 26 марта (Пасхальных скидок нет.) Билеты, которые поступят в продажу 19 марта в 10 часов утра, стоят 40 долларов, включая места для группы до четырех человек. Напитки и закуски доступны в окне концессии Cantina Bambina, а блюда можно заказать заранее в участвующих местах. Кроме того, во время Bloomaroo посетители, загрузившие приложение Artechouse, могут насладиться расширенным реалистичным опытом установки «Renewal 2121» у входа на 7-ю улицу пристани.