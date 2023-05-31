Жабер снова восстанавливается на Открытом чемпионате Франции, Руд и Гауф и прогресс российского подростка

ПАРИЖ (AP) — Онс Жабер поймал пас Корта Филиппа Шатрие на Открытом чемпионате Франции и на этот раз выиграл.

Через год после выхода из первого раунда Джабер, посеянная под номером 7, обыграла Люсию Бронзетти со счетом 6–4, 6–1, чтобы стереть некоторые плохие воспоминания и ответить на вопросы о недавней травме голени.

Туниска, любимица болельщиков в Париже, выразила облегчение от того, что не повторила прошлогоднюю ошибку, когда проиграла полячке Магде Линетт.

«Должен сказать, я очень нервничал, — сказал Джабер. «Но я просто пытался играть в свою игру. Самое главное для меня — чувствовать себя здоровым и хорошо двигаться на корте».

Теперь она может сосредоточиться на попытке выиграть свой первый крупный турнир. В прошлом году она заняла второе место на Уимблдоне и Открытом чемпионате США.

В этом сезоне 28-летнего футболиста преследовали травмы. Ей сделали операцию на колене после Открытого чемпионата Австралии по теннису, после чего она выбыла из игры. травма голени. В конце апреля она перестала играть против высокопоставленной Иги Святек на чемпионате по глиняным кортам в Штутгарте, Германия, а затем отказалась от участия в Madrid Open.

«Это был очень трудный период для меня после Штутгарта», — сказала Джабер в суде, добавив, что она начала находить свой ритм.

Жабер забила 27 победителей против семи у Бронцетти, хотя с 24 невынужденными ошибками у нее есть возможности для улучшения.

«Я чувствую себя в форме на 100%. Мне нужно больше матчей за поясом, чтобы обрести уверенность», — сказала она.

Также во вторник 16-летняя россиянка Мира Андреева дебютировала на турнирах Большого шлема, победив Элисон Риске-Амритрадж со счетом 6:2, 6:1. Позже в тот же день старшая сестра Андреевой, 18-летняя Эрика, столкнулась с Эммой Наварро.

№ 6 Коко Гауфф рано пошатнулась, но пережила Ребекку Массарову 3-6 6-1 6-2 в первом раунде.

Позже Святек начала защиту титула Открытого чемпионата Франции против Кристины Букса, которая посеяна под 70-м номером.

У мужчин посеянный под номером 4 Каспер Рууд победил прошедшего квалификацию Элиаса Имира со счетом 6-4, 6-3, 6-2, чтобы напомнить ведущим фаворитам турнира, что в прошлом году на Ролан Гаррос он занял второе место после Рафаэля Надаля.

___

AP Tennis: https://apnews.com/hub/tennis и https://twitter.com/AP_Sports.