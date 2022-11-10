Жадность и коррупция одинаково весело

Насколько уместен фарс Николая Гоголя 1836 года «РевизорИ«Какой факультет театра и танца будет представлен с 16 ноября?» Режиссер Майкл Бернар дает ответ, состоящий из двух частей, начиная с наиболее очевидных сходств.

Он отметил, что «Гоголь был украинцем и критически относился к российскому правительству, чего вам не разрешалось делать». «По какой-то причине кайзеру понравилась пьеса, и он захотел ее посмотреть. Он думал, что высмеивает всех людей, работающих под его началом, — а так оно и было».

Но есть и отголоски, доносящиеся ближе к дому. В сегодняшней Америке есть множество лидеров, которые притворяются, что им нравится определенный персонаж, потому что «это сохранит их власть и наполнит их карманы», — сказал Бернард, отметив, что «это именно тот человек, которого играют эти шампуры… в то время как заставляет вас смеяться».

Бернард подумал о том, чтобы поместить это в современную эпоху, но решил, что это будет слишком очевидно. «Никто не любит, когда его бьют письмом по голове, — сказал он. «Вернув его в исходное время, мы повысим его актуальность сегодня».

«Ревизор» регулярно входит в число величайших комедий всех времен — и самых черных — в маленьком провинциальном поселке, где местные чиновники, начиная с мэра, безнадежно коррумпированы. Известие, полученное от переодетого московского чиновника для расследования, вызывает всеобщее беспокойство, кульминацией которого становится то, что инспектором оказывается вновь прибывший незнакомец.

В настоящей комической манере мужчина напивается, обедает и дает взятки, к его большому удивлению и счастью. Единственная проблема? Это не имеет никакого отношения к правительству.

Бернар, который провел 10 лет в качестве со-художественного руководителя 52второе сокращение Уличный проект в Нью-Йорке Впервые он увидел спектакль в Американском репертуарном театре в Бостоне, когда учился в старшей школе. «Я помню, что некоторые из этих моментов показались мне забавными, а другие — «Все считают это забавным, но я не понимаю, почему», — вспоминает он.

Сегодня он получил его.

«То, что мы узнали на репетициях, это то, что единственный способ сделать это действительно забавным — это сыграть это честно», — сказал он. «Актеры должны делать свою домашнюю работу. Они не могут просто появиться на сцене и быть идиотом. Как и в любой другой пьесе, они должны иметь хорошее представление о том, кто такой персонаж и чего он хочет. Вы это понимаете, а затем вы делаете срочность огромной».

Бернар использует современную версию пьесы Джеффри Хэтчера, которая, как он отмечает, является скорее адаптацией, чем строгим переводом. «Это определенно требует вольностей», — сказал он. «Есть некоторые вещи, которые не очень хорошо переводятся, если говорить буквально» — особенно с языка на язык, из века в век.

«Когда я читал это, я подумал: «Это похоже на фильм братьев Маркс», — сказал Бернард, — Так что здесь много отличной физической комедии, много фарса, много людей, которые падают. Я призываю актеров придумывать что-то. Если получится, сохраним! Актеры добавили много набросков, а также пару кадров, которые мы храним».

Дизайнер-дизайнер Стефани Керли Шварц работала с несколькими известными театральными труппами в районе Лос-Анджелеса, включая The Pasadena Playhouse и A Noise Inside; Она также разработала производственную линию для «Нити Медузы»..Точно так же она застряла в дерьме работы.

«Шутка буквально на каждой странице этого текста, поэтому я постоянно задавала себе три вопроса: в чем здесь шутка? Какую техническую проблему ставит шутка? Как мы ее решим?», — сказала она.

«Я бы описал город как захваченный плевками и взятками. Все немного перекошено, немного дальше. Все маленькие деревенские домики кривые, что очень соответствует моему исследованию. Окна не закрываются. Двери под углом. Все немного вне досягаемости».

Как всякий фарс, ревизору нужны двери для быстрых выходов и входов. Дизайн Шварца для роскошно обставленного дома мэра, который доминирует в финальном акте пьесы, полон этого. «Там есть три входа и выхода, — сказала она, — а также еще один тайник». «Итак, есть четыре места, куда люди приходят и уходят. Это что-то вроде клоунской машины».

И, как большинство незабвенных клоунов, гоголевские персонажи одновременно и забавны, и тревожны. «Пьеса хорошо написана и забавна, но она не легкая — она насыщенная и глубокая», — сказала она. «Он призывает нас к нашим слабостям».

По словам Бернара, это сочетание делает его вечным.

«Пока жадность и жадность важнее для некоторых людей, чем доброта, — сказал он, — пока люди, полные жадности, носят мантию доброты, чтобы укрепить свое положение, — пока эти люди есть, эта игра актуален».

предложения»государственный инспектор 19:30 16-19 ноября и 14:00 19-20 ноября в Театре Хатлин. Общие входные билеты стоят 17 долларов заранее или 19 долларов в день шоу. Билеты для пожилых людей, студентов, преподавателей и сотрудников стоят 13 долларов заранее или 15 долларов в день шоу. Для получения дополнительной информации посетите сайт theatredance.ucsb.edu или позвоните по телефону (805) 893-2064.