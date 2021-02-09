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Жан-Клод Каррье мертв: невыносимая легкость сценариста

9 февраля, 2021
Muhammad

Жан-Клод Каррье, плодовитый французский сценарист и писатель, номинированный на премию Оскар за «Невыносимая легкость бытия», «Это таинственное существо желания» и «Очарование трезвой буржуазии», умер в понедельник в своем доме в Париже. . Ему было 89 лет.

Его семья подтвердила France Press, что он умер естественной смертью.

Кэрриер часто сотрудничал с Луисом Бунюэлем, написав сценарии для «Дневника горничной», где он также играл деревенского священника, «Белль де Жур», «Млечный путь» и «Призрак свободы», а также Международные успехи и номинанты Артхауса. Оскар получает “Это таинственное существо желания” и “Магия сдержанной буржуазии”.

В интервью «рассказчикам» Кэрриер рассказал о том, насколько близки были его отношения с Бунюэлем: «Это были очень близкие отношения. Мы всегда были где-то одни, часто в Мексике или Испании, разговаривали по-французски и по-испански, без друзей, без женщин, без жен. Абсолютно никого вокруг. Только мы двое. Едим вместе, вместе работаем и пьем вместе, чтобы иметь абсолютную одержимость сценарием, над которым мы работали. Я подумал, что мы ели вместе, только вдвоем нас в 2000 раз больше. Это намного больше, чем он мог бы сказать. Много мужей “.

На его счету более 75 произведений, в том числе «Жестяной барабан», «Возвращение Мартина Герра», «Вальмонт», «Сирано де Бержерак» и «Макс, моя любовь» Нагисы Осима. Режиссер Фолькер Шлендорф, 1979 год “Жестяной барабан” получил премию Оскар за иностранный язык и Золотую пальмовую ветвь в Каннах.

Плодовитый писатель продолжал накапливать титры в кино и на телевидении до недавнего времени, сотрудничая над сценарием для фильма Филипа Джаррелла 2020 года «Соль слез».

«Лучший способ стать сценаристом – это смиренно участвовать в создании фильма», – сказал он в интервью Story tellers. Тогда, конечно же, совершенно необходимо иметь идеи. Работа сценариста не ограничивается написанием фильма и знанием всех технических аспектов: звука, изображений и редактирования. Его работа, его работа – искать новые идеи. Это очень важно. Уметь представить кучу разных идей. Не единственный “.

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Кэрриер получил премию «Оскар» за сценарий короткометражного фильма «С Рождеством» в 1963 году. В 2014 году он получил Почетный Оскар за свои жизненные достижения.

Начав карьеру писателя, Тати вскоре нанял его для написания коротких романов по фильмам автора.

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