Женщина из Кисвиля возвращается в Румынию, чтобы помочь беженцам | Новости, спорт, вакансии

Киссвилл — Румыния находится прямо на шее у России, и жительница Киссвилля Мария Холдман помогает гуманитарной помощи тысячам украинских беженцев, перемещенных в результате продолжающегося российского вторжения.

Бизнесвумен, педагог и писатель «Дети указа: журналистская битва за спасение сирот в Румынии и себя», Сила социальных сетей вдохновила ее поставить свои туфли на землю.

«У нас есть группа «Румыны за прогрессивные ценности». — сказал Холдман.

«Нас около 1000 человек. Здесь есть профессиональные люди, которые хотят что-то изменить. Некоторые юристы. Некоторые иммиграционные юристы. У некоторых есть прямые контакты с послами или они могут открыть двери для послов. Некоторые профессора, и они могут распространять там слово».

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Коммуникационные проблемы

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Члены группы в Румынии занимаются основным бизнесом, другие члены в США помогают и связывают информацию из Румынии.

Холдерман делала это перед отъездом на родину.

«Что происходит в Румынии и что нам здесь делать?» Она сказала.

«Нам нужно собрать деньги? Нам нужен транспорт, чтобы кого-то доставить, довезти трех человек из любого города Украины до границы? У нас там шесть границ, верно. На каждой границе есть наши сотрудники и волонтеры. Эти люди теперь в состоянии получить ресурсы».

Колонны автобусов и микроавтобусов доставляют украинских беженцев в назначенные места, как только маршрут найден, несмотря на трудности.

«Во-первых, интернет там большую часть времени недоступен. — сказал Холдман.

Во-вторых, существуют дезинформационные атаки. Эта дама из Одессы, она была знакомой читательницы, которая купила мою книгу, она видела, чем я занимаюсь, и эта женщина связалась со мной два дня назад. Я сказал: «Ну, вот как мы это делаем».

Связи создаются и отслеживаются в электронных таблицах.

Какие дома могут принимать беженцев и какие гостиницы? Она сказала.

Первоначально с началом войны беженцев стало меньше. Они хотели остаться возле границы, чтобы в какой-то момент вернуться. Ну, это не сработало. Атаки усиливаются. Новость в том, что почти все крупные города атакованы, и сейчас они в осаде.

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пожертвовать

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Пожертвования на помощь группе можно сделать через PayPal.Me/roconectuk.

По данным СМИ, более 84 тысяч украинцев бежали в Румынию.

«Едут еще беженцы», Она сказала.

Их около миллиона. Первоначально мы оценили около 100 000 прибывающих в Румынию. Но это число не настоящее. Это намного, намного выше этого».

Группа координирует водителей автобусов для перевозки беженцев.

«Им не нужно ни за что платить» Она сказала.

Мы хотим, чтобы они достигли границы. Мы пытаемся дать им информацию о том, какие границы были бы для них оптимальными в зависимости от того, где они находятся».

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Логистика в тени войны

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До недавнего взрыва роддома в Мариуполе украинцы могли сесть на паром.

«Они могут пройти к границе через Дунай», — сказал Холдман.

«Дунай — самая длинная река в Европе. Так вот где она впадает в Черное море. Как только они доберутся туда, это то, что для нас важно. У нас есть телефоны, которые мы можем дать. Мы пытаемся найти все, и это безумие, потому что мы говорим четыре языка».Есть украинцы. Есть люди из России. Есть венгры, поляки и англичане».

Разные национальности пытаются собрать все данные, чтобы точно знать, куда направить беженцев, какие транспортные средства использовать, как вывести беженцев и какой маршрут самый безопасный.

«Это старики» Она сказала.

«Они сопротивляются ходьбе, переходу и 20-часовому ожиданию? Время ожидания на границе составило двадцать часов. Двадцать часов, ну, вы угадали.

«Итак, вы говорите о бабушках и дедушках. Вы говорите о пожилых людях, а мы говорим о матерях с младшими детьми».

В прошлый вторник Холдман помог вернуть пять человек из Одессы, в том числе 80-летнюю бабушку, пожилого отца, дочь и двоих детей.

«Посольство Румынии здесь предоставляет адреса, номера телефонов, прямых контактных лиц и лучший способ связаться с ними» Она сказала.

Мы привозим их туда, куда они хотят, если они хотят подать заявление на получение убежища. У нас есть люди, которые им помогают. Мы действительно хотим, чтобы они достигли предела. Когда они доберутся до границы, о них позаботятся.

«У нас есть еда. У нас есть запасы. У нас есть транспорт. У нас есть автобусы, чтобы воссоединить их и доставить в разные места. Мы размещаем их в церквях, детских садах или везде, где только можно, потому что отели уже полны ими на данный момент».

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Отключить дезинформацию

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Сначала группа искала участки ближе к границе.

«Теперь их становится все больше и больше». — сказал Холдман.

«Вещи простираются даже в моем родном городе, где я родился в Драгасани, Румыния. Они предлагают отели и все такое. Нам нужно вывести их. Самая большая проблема сейчас заключается в том, чтобы дезинформация дошла до них быстрее, чем мы можем добраться до них».

Например, неделю назад украинцы верили, что выиграют войну, а завтра война закончится.

«Это то, что мне сказали,» Она сказала.

Мы стараемся предоставить им правильную информацию через номера телефонов и прямой контакт. Российская пропаганда говорит им, что румыны не примут вас с распростертыми объятиями. «Не верьте тому и этому.

А потом трудно их убедить, что все готово».

Как только украинцы доберутся до румынских пограничных переходов, они смогут получить доступ к Интернету.

Дают телефоны. Она сказала.

«Они дают им все, что им нужно. Здесь мы работаем, чтобы попытаться вывести как можно больше людей, пока не стало слишком поздно. У меня есть предчувствие, что это станет еще более уродливым. Уродливым».

Ее сестра Ливия, учительница, живет в Крайове, большом коммерческом городе к западу от Бухареста, столицы Румынии.

«Это студенческий городок» — сказал Холдман.

«Она там, она работает и проверяет меню. Вы видите этот пост, у меня 14 номеров в большом отеле. Ее работа — проверять эти источники. Она звонит по телефону. .»Их работа заключается в том, чтобы проверять всю информацию, поступающую через социальные сети. Они настоящие? Это очередной развод или что? Ее работа состоит в том, чтобы звонить по телефону, разговаривать с директором и получать прямой номер телефона. После того, как она выполнит свою роль, все это попадет в нашу базу данных».

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поток информации

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Информация о группе ликвидна.

«Он меняется, он меняется каждый час», Она сказала.

«Предположим, если это место заполнено, оно все еще существует, но мы его вычеркиваем и добавляем другие. Ввод данных, не отставайте от этой технологии, обновляйте данные, чтобы централизовать все данные по часам и расширять, расширять, расширять, от границы и из Бухареста».

Румыны помогают. Они открывают свои двери.

«Девушка, которая живет у меня дома в Бухаресте, работает за припасами», Она сказала.

Сначала все передали Бухаресту. Их отвозят в более близкое место, скажем, в детский сад. После того, как все расставлено по центру, они сортируют одеяла, одежду, что угодно.

Они либо идут непосредственно к границе, либо туда, где они находятся для удовлетворения потребностей. Как только они достигают границы, они каким-то образом централизованы по возрасту, и пациенты могут получить немедленную помощь, если им нужны подгузники, если у них есть дети, детская присыпка или что-то еще, что им нужно. Помощь рядом, и эти люди не спят целыми днями».

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