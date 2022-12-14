Жителю Нью-Гэмпшира предъявлено обвинение в причастности к отправке технологий в Россию

Согласно федеральному обвинительному заключению, дом в Нью-Гэмпшире использовался в качестве переупаковки электроники и другого высокотехнологичного оборудования, прежде чем они были незаконно отправлены в Европу, а затем и в Россию. В рамках заговора, датируемого как минимум 2017 годом, группу обвиняют в покупке и доставке в Россию военных и других ограниченных технологий на миллионы долларов. «Эти предметы включали сложные электронные устройства и передовое испытательное оборудование, используемое в квантовых вычислениях, разработке ядерного и сверхскоростного оружия и других военных и космических военных приложениях», — говорится в обвинительном заключении. Согласно обвинительному заключению, которое было предъявлено в Восточном округе Нью-Йорка на прошлой неделе, семи лицам предъявлены обвинения, включая сговор, отмывание денег и банковское мошенничество в связи с заговором. Одним из обвиняемых является 35-летний Алекси Брейман, законный постоянный житель Мерримака, штат Нью-Гэмпшир, которого обвиняют в обработке многочисленных незаконных поставок в его доме. «Брайман неоднократно использовал резиденцию в Нью-Гэмпшире в качестве перевалочного пункта для переупаковки секретных, военных материалов, подлежащих экспортному контролю, в промежуточные пункты в Европе и Азии, откуда они переправлялись в Россию», — говорится в обвинительном заключении. В одном из примеров в обвинительном заключении говорится, что Брейману было приказано срезать старые этикетки и удалить счета-фактуры или упаковочные листы перед отправкой оборудования транспортной компании в Германии. Ему приказали оставить инструкции по эксплуатации и другую техническую документацию в пакетах, а в обвинительном заключении утверждалось, что деньги, использованные для покупки и доставки оборудования, были направлены через серию транзакций с банковскими счетами по всему миру. «Это очень тревожно», — сказала соседка Шеннон Дункан. «Но, очевидно, ни у кого не было никаких доказательств того, что что-то подобное происходило так близко от дома, что вы никогда не ожидаете этого снова в этом районе». «Я был большим поклонником телешоу «Американцы». Это была моя первая мысль, когда я сказал своей жене», — сказал сосед Джефф Чайлд. Соседи сказали, что часто видели, как посылки приходили и уходили из дома семьи Брейман на Элли Драйв, 30, где они жили несколько лет. Они никогда не ставили под сомнение бизнес, потому что Брейман и его жена занимались бизнесом, я только что видел такие посылки, как FedEx и UPS. «Одна очень странная вещь, которую я заметил, это то, что там всегда много ящиков». Праздники проходят с припаркованным снаружи внедорожником. Сейчас. Наряду с Брейманом, пятерым гражданам России и жителю Нью-Джерси были предъявлены обвинения в федеральном суде. Во вторник Брейман предстал перед судом и был освобожден под залог в размере 150 000 долларов. Если его признают виновным, ему и остальным грозит до 30 лет тюрьмы.

Согласно федеральному обвинительному заключению, дом в Нью-Гэмпшире использовался в качестве переупаковки электроники и другого высокотехнологичного оборудования, прежде чем они были незаконно отправлены в Европу, а затем и в Россию. В рамках заговора, датируемого как минимум 2017 годом, группу обвиняют в покупке и доставке в Россию военных и других ограниченных технологий на миллионы долларов. «Эти предметы включали передовую электронику и передовое испытательное оборудование, используемое в квантовых вычислениях, разработке ядерного и гиперзвукового оружия и других военных и аэрокосмических приложениях». обвинительный акт Состояния. Согласно обвинительному заключению, которое было предъявлено в Восточном округе Нью-Йорка на прошлой неделе, семи лицам предъявлены обвинения, включая сговор, отмывание денег и банковское мошенничество в связи с заговором. Одним из обвиняемых является 35-летний Алекси Брейман, законный постоянный житель Мерримака, штат Нью-Гэмпшир, которого обвиняют в обработке многочисленных незаконных поставок в его доме. «Брайман неоднократно использовал резиденцию в Нью-Гэмпшире в качестве перевалочного пункта для переупаковки секретных, военных материалов, подлежащих экспортному контролю, в промежуточные пункты в Европе и Азии, откуда они переправлялись в Россию», — говорится в обвинительном заключении. В одном из примеров в обвинительном заключении говорится, что Брейману было приказано срезать старые этикетки и удалить счета-фактуры или упаковочные листы перед отправкой оборудования транспортной компании в Германии. Ему сказали оставить инструкции по эксплуатации и другую техническую документацию в пакетах. В обвинительном заключении утверждалось, что деньги, использованные для покупки и доставки оборудования, были переведены через серию транзакций с банковскими счетами по всему миру. «Это очень тревожно», — сказала соседка Шеннон Дункан. «Но, очевидно, ни у кого не было никаких доказательств того, что что-то подобное происходит так близко от дома, что вы никогда не ожидаете этого снова в этом районе». READ Представитель Пентагона говорит, что ситуация на Украине «теперь превращается в своего рода эскалацию возможностей для г-на Путина». «Я был большим поклонником телешоу «Американцы», — сказал сосед Джефф Чайлд. — Это была моя первая мысль, когда я сказал жене». Соседи рассказали, что часто видели, как посылки приходили и уходили из дома семьи Брейман на Элли Драйв, 30, где они жили уже несколько лет. Они никогда не подвергали сомнению эту деятельность, потому что Брейман и его жена вели онлайн-бизнес по освещению. «Я только что видел такие посылки, как FedEx и UPS, — сказал Дуникан. «Одна очень странная вещь, которую я заметил, это то, что там всегда много коробок», — сказал Чайлд. Во вторник двухэтажный дом цвета хаки был украшен к праздникам внедорожником, припаркованным снаружи. Видны камеры видеонаблюдения, установленные снаружи дома. Соседи рассказали, что агенты ФБР посещали дом в прошлом месяце, но пока не знали причину визита. Помимо Бреймана, федеральный суд также предъявил обвинения пятерым гражданам России и жителю Нью-Джерси. Брейман предстал перед судом во вторник и был освобожден под залог в размере 150 000 долларов. Если его признают виновным, ему и остальным грозит до 30 лет лишения свободы.