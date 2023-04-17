Забастовки медсестер могут продолжаться до Рождества, предупреждает лидер профсоюза RCN

16 апреля 2023 г. Обновлено 6 часов назад

Чтобы воспроизвести этот контент, включите JavaScript или попробуйте другой браузер. объяснить видео, Смотреть: Забастовка не будет приостановлена ​​— Пэт Каллен

Лидер Королевского колледжа медсестер заявила, что медсестры могут бастовать до Рождества, поскольку она предупредила, что не остановит 48-часовую забастовку в Англии во время первого выходного дня в мае.

Генеральный секретарь Пэт Каллен заявил Би-би-си, что правительству необходимо выделить больше денег.

Но у нее «не было планов» координировать забастовки с забастовками младших врачей.

Председатель Консервативной партии Грег Хэндс заявил, что предложение правительства по заработной плате было «справедливым и разумным».

На вопрос, было ли это окончательным предложением, он сказал в воскресенье на BBC вместе с Лаурой Куэнсберг, что правительству нужно подождать, чтобы увидеть, какое решение по бюллетеню приняли другие профсоюзы NHS, участвующие в споре о заработной плате, и указал, что оно уже было принято представителями общественности. , Унисон.

Правительство предложило повышение заработной платы на 5% в 2023/24 году и единовременную выплату в размере не менее 1655 фунтов стерлингов.

Лидер RCN изначально призывал к принятию сделки, но члены проголосовали за ее отклонение 54% против 46%, в то время как профсоюзы федерации и GMB объявят результаты голосования через две недели.

Теневой министр здравоохранения Уэс Стритинг сказал той же программе, что он «действительно обеспокоен» забастовкой медсестер, а не поддерживает ее из-за рисков для безопасности пациентов.

В забастовке RCN будут участвовать медсестры NHS в отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии, онкологических и других отделениях, что будет первым, поскольку предыдущая забастовка медсестер в феврале включала исключения для удержания персонала в критических областях.

В разговоре с Лаурой Куэнсберг г-н Хэндс сказал, что предложение составило дополнительные 5100 фунтов стерлингов для типичного работника NHS группы 5.

Об этом заявил министр здравоохранения Стив Барклай. В письме в РКН Что медсестра из верхней части группы 5 заработает дополнительно «более 5000 фунтов стерлингов».

Он добавил, что будет приветствовать встречу с RCN и опасается, что освобождение от забастовки не «поставит под угрозу пациентов».

Г-жа Каллен сказала, что после выхода с 20:00 по Гринвичу 30 апреля до 20:00 2 мая профсоюз немедленно предпримет меры, чтобы наши члены проголосовали за следующий шаг.

«Если это голосование пройдет успешно, до Рождества будет больше забастовок», — добавила она.

Она отклонила призывы министров временно прекратить забастовку и сообщила, что получила письмо от г-на Барклая с просьбой об этом за полчаса до ее выхода в эфир.

Она сказала, что письмо было «неуважительным» по отношению к медсестрам, и утверждала, что министр здравоохранения провел больше времени. Писать на солнце в воскресенье Газета от медсестер отвечает.

Барклай предупредил в газете, что забастовки будут означать отмену большего количества операций и отсрочку лечения — и «все это нехорошо ни для NHS, ни для пациентов».

Г-жа Каллен призвала министра здравоохранения и правительство «очень быстро» посадить ее профсоюз за стол переговоров, добавив: «И начать класть на стол больше денег, начать относиться к медсестрам с некоторой порядочностью и небольшим уважением».

На вопрос, почему медсестры RCN отклонили предложение правительства об оплате, несмотря на то, что оно было рекомендовано руководством профсоюза, г-жа Каллен ответила, что члены профсоюза считают это «несправедливым и необоснованным».

Это произошло на следующий день после окончания четырехдневной забастовки молодых врачей, требующих повышения заработной платы на 35%.

Британская медицинская ассоциация, представляющая младших врачей, заявила в субботу, что «не исключает и не исключает» возможности координации работы с другими профсоюзами.

Когда ее спросили, возможно ли это, Каллен ответила, что у нее нет планов на какие-либо скоординированные действия.

«Но если правительство продолжит разрешать врачам и медсестрам проводить свое время на линиях забастовки, а не на своих рабочих местах в больницах и общинах, последствия этих забастовок, независимо от того, скоординированы они или нет, конечно же, почувствуют наши пациенты».

Сэр Джулиан Хартли из NHS Providers, представляющего работников NHS, сказал, что это будет «беспрецедентный уровень действий», и предупредил о скоординированной забастовке с младшими врачами.

Либерал-демократ Дейзи Купер заявила, что предупредительные забастовки медсестер, которые будут продолжаться до Рождества, «должны послужить тревожным сигналом», и министры должны найти решение «срочно».

В Шотландии члены профсоюза приняли предложение в размере 6,5% в среднем на 2023–2024 годы. Профсоюзы работников здравоохранения в Уэльсе и Северной Ирландии все еще ведут переговоры со своими правительствами по поводу заработной платы.

Федерация GMB рекомендовала своим членам принять последнее предложение.

Unite не рекомендовал соглашение о заработной плате, но говорит, что «в конце концов важно, чтобы участники приняли окончательное решение».

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