Завершение Международного кинофестиваля в Дакке Воздух В воскресенье завершился 19-й Международный кинофестиваль в Дакке. В течение 9-дневного фестиваля, который начался 16 января, было показано 226 фильмов из 73 стран мира.



Кыргызский фильм «Дорога в Аден» режиссеров Пакетт Мукул и Дастана Запара получил на фестивале приз за лучший фильм. Фильм рассказывает о борьбе древнего писателя, который хочет продвигать литературу, чтобы нести просвещение своему народу.

В разделе азиатского конкурса приз за лучшую режиссуру получает Ксения Ланготина за фильм Фариды. Фильм был произведен совместно Азербайджаном и Россией.



Масуд Хасан Уджел получил приз за лучший фильм в разделе «Панорама Бангладеш» за свой фильм «Унпоншаш Баташ».

Фильм получил приз за лучшую аудиторию за фильм “Гунди” бангладешского режиссера Арифина Кхана.

Министр информации Бангладеш доктор Хасан Махмуд был почетным гостем на церемонии закрытия. Выступая по этому поводу, доктор Махмуд сказал, что правительство предприняло несколько шагов для продвижения фильмов в Бангладеш. Он сказал, что правительство предпримет шаги для открытия закрытых кинотеатров в стране и модернизации кинотеатров, которые уже технически функционируют.

Государственный министр иностранных дел и главный спонсор Международного кинофестиваля в Дакке выразил удовлетворение успешной организацией фестиваля.



Международный кинофестиваль в Дакке (DIFF) представил в этом году новый раздел «Мировые лидеры, которые изменили общество», где во время фестиваля были показаны фильмы Махатмы Ганди, Ленина, Фиделя Кастро, Че Гевары и Бангабандо Шейха Муджибура Рахмана.



Дубайский международный кинофестиваль 2021 посвящен празднованию столетия Бангабандху Шейха Муджибура Рахмана.