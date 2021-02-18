Завершите стример, бегающий сладким и сочным Аидом, с помощью этой ремесленной консоли из граната

АидRoguelike на греческую тематику от Supergiant Games может оказаться очень сложной игрой. Но один бесстрашный игрок Twitch взял на себя смелость принять вызов, пройдя игру невероятно нетрадиционным способом: с контроллером, сделанным из настоящего граната.

Гранат – большая часть игры, так как его подают Полезные бонусы, А еще у них есть Важное место в греческой мифологии. Но я и представить себе не мог, что кто-то сможет использовать настоящий гранат, чтобы победить последнего босса.

Чтобы сделать консоль, стример Дилана «Rudeism» Бека разрезал гранат на 10 частей и связал их на части. Монтажная плата MakeyMakey Чтобы заставить его работать как емкостные сенсорные кнопки, он приклеил заземляющий провод от руки к плате. Вот как работает инструмент, По словам Бека: «Моя рука будет связана с MakeyMakey через провод заземления, а затем, когда я коснусь одного из гранатов, он создаст петлю между мной, гранатом и платой, и это то, что делает вход».

Вы можете посмотреть, как Бек собирает консоль (и он делает свою первую попытку пройти с ней игру) это видео:

Бек впервые попытался сыграть в игру с Берманом Шесть дней назад, Это было шлифование Работает С тех пор он преследовал неуловимый побег из подземного мира. Ночью Бек, наконец, делает это и побеждает главного босса игры. Эпическая битва Это включало два отпуска для контроля остановки сердца.

Это не первая попытка Бека сыграть в игру на нестандартной консоли – на самом деле это Вроде для него. Среди других заметных достижений он выиграл раунд классной королевской платформерной игры. Падение, ребята С Мармеладки.