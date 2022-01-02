Задачи Джо Байдена в 2022 году — решить проблему правительства, России и Конгресса

Байден позвонил в Вашингтон на прошлой неделе, чтобы обсудить предстоящие дни со своими разносторонними советниками и другими, планируя следующие шаги, которые могут оказаться ключевым месяцем для его президентских амбиций. Он также включает подготовку к речи на следующей неделе, посвященной годовщине восстания Капитолия 6 января, что подчеркивает роль его пребывания в должности и критический политический контекст, в котором он правит.

С тех пор напряженность, похоже, снизилась: во вторник Байден заявил журналистам, что не разговаривал с Мансином на этой неделе. Представители Белого дома уверены, что в новом году переговоры будут обновлены по более ограниченному законопроекту или набору законопроектов.

«Президент Байден, с которым я работал много лет … имеет привычку вытаскивать законодательных кроликов из шляпы. Он делал так много раз», — сказал CNN Джаред Бернштейн, главный экономист президента. «Он так и не закончил борьбу за встроенного гончара. Когда я говорю с ним об этом, он в некоторой степени уверен в этом».

Демократы в Конгрессе, которые могут быть политически уязвимы перед выходом на пенсию и планами перераспределения избирательных округов Республиканской партии, с нетерпением вступают в промежуточный цикл выборов, чтобы достичь своего рода соглашения между Байденом и Мансом, даже если окончательный пакет не включает более широкий социальный и климатический закон. Первоначально сделал предложение президент.

«Я думаю, что для Конгресса важно передать как можно больше элементов и утвердить их в законе», — заявил на этой неделе Раджа Кришнамурти, депутат от Демократической партии из Иллинойса. «Если мы сделаем это, мы создадим собственное состояние и увеличим наши шансы на успех в Средние века и обеспечим жизнь американскому народу».

По мнению президента и его окружения, как год восстановления после потрясений эпохи Дональда Трампа, 2021 год ознаменовал собой ряд проблем, которые резко исказили политическую позицию Байдена. Его рейтинг одобрения летом вошел в отрицательную зону и больше никогда не повышался.

Мрачный национальный менталитет опровергает высокие экономические показатели, в том числе создание почти 6 миллионов рабочих мест. Количество новых заявок на пособие по безработице снизилось на этой неделе до 52-летнего минимума. По мере того, как экономика восстанавливается после периодических остановок в связи с эпидемиями, другие показатели демонстрируют почти рекордный рост.

Байден смог принять два ключевых закона — пакет помощи правительства и крупный законопроект об инфраструктуре — и успешно запустить кампанию вакцинации для сотен миллионов американцев, хотя большие части страны все еще упорно отказывались. Выстрелил.

Эти достижения были омрачены другими проблемами, такими как Байден и его советники, бурный отъезд из Афганистана, законопроект о внутренних расходах, проблемы с цепочкой поставок, высокая инфляция и застой в переговорах между демократами.

В отличие от некоторых своих предшественников, Байден решил созвать пресс-конференцию в конце года, чтобы обсудить годовые достижения или свои приоритеты на 2022 год. Он дал новостное интервью ABC и появился в вечернем шоу Джимми Фэллона, но в противном случае ушел. Его первый год общие рейтинги для других.

«Вот в чем дело, — сказал Байден Фэллону. — Менее чем за год многое произошло. Послушайте, люди напуганы, люди обеспокоены, и люди получают от меня много дезинформации. Я этого не делал. Вы знаете, они вам сказали, что Армагедон уже в пути «.

После Рождества Байден провел две ночи в Рехобот-Бич в Делавэре со своей семьей и новым щенком немецкой овчарки, который однажды выгуливал собаку — получая подарок на день рождения от своего брата — через Атлантику. Он покинул пляж на день раньше, чем планировал, и вернулся в свой главный дом в Уилмингтоне, который расположен более уединенно, чем его собственность в морском порту.

Оттуда он поговорил по телефону с Владимиром Путиным в четверг, надеясь разрядить кризис на украинской границе. Беседа не прояснила, планировал ли президент России вторжение в Украину, чего опасаются западные страны. Байден, который разговаривал по телефону со своим госсекретарем и советником по национальной безопасности в последние несколько дней, надеется, что дипломатические переговоры в Европе в начале следующего месяца помогут облегчить ситуацию.

Тупиковая ситуация на Украине — это возможность для Байдена исправить внешнеполитическую репутацию, подорванную хаотичным и смертоносным выходом из Афганистана летом, который разозлил союзников США и вызвал вопросы о дипломатической изобретательности президента.

Администрация признала неспособность администрации предсказать, как быстро Талибан восстановит контроль, и в этом году это стало одним из пунктов, которые не нравились Байдену и его советникам. Другие примеры включают стойкую инфляцию, которую официальные лица когда-то называли «стабильной», появление широко распространенного варианта Omigron и отсутствие тестов Govt-19, над которыми сейчас срочно работает Байден.

Белый дом, как ожидается, опубликует подробности обещания Байдена 500 миллионов бесплатных домашних пробных версий для всех американцев на прошлой неделе, но не ответил на ряд вопросов о материально-техническом обеспечении и возможностях программы. Распоряжения о вакцинах, которые он стремился обеспечить, также будут представлены в Верховном суде на этой неделе.

Поскольку число случаев заболевания в стране на этой неделе выросло до рекордного уровня и поразило больницы в некоторых частях страны, возрождающийся вирус короны затмил праздничный период для президента. В рождественские выходные Байден заметил длинные очереди в испытательных центрах, транслируемых по телевидению.

Что касается Питы, разочарование по поводу новой эпидемии через год было меньше, чем почти все ожидания. Подъем варианта дельты начался сразу после празднования 4 июля «независимости от правительства-19». В феврале прошлого года в одной из ратуш CNN Байден сказал, что надеется, что наступят рождественские каникулы — осталось еще 11 месяцев — «Дай Бог, мы находимся в совершенно другой ситуации, чем сегодня».

«Я думаю, что через год будет значительно меньше людей, которым придется держаться подальше от общества и носить маску», — сказал он — в то время цель казалась скучной и непреднамеренной.

Однажды Байдены надеялись сбежать в более теплое место где-нибудь на неделю между Рождеством и Новым годом, как они обычно делали до эпидемии. Но в середине декабря от этих планов отказались, и вместо этого семья президента потребовала сочельника в Белом доме.

Перед отъездом в Делавэр Байден поговорил по видеосвязи с губернаторами страны и заверил их в своей готовности оказать поддержку нуждающимся штатам, даже если он признает недостатки в своей стратегии тестирования.

«Это недостаточно ясно», — сказал он после перечисления шагов, которые он предпринял для повышения эффективности тестирования. «Если бы у меня было — если бы мы знали, если бы нам было тяжелее, мы бы пошли быстрее».

В то же время Белый дом начал комплексный переход от сосредоточения внимания только на количестве случаев в качестве барометра инфекции в надежде улучшить серьезность регистрируемых случаев в больницах. Решение CDC на этой неделе сократить вдвое количество рекомендуемых изолированных дней после заражения — движимое желанием сохранить бизнес на плаву, поскольку сотрудники страдают — отражает реакцию на жизнь с вирусом, который не проявляет никаких признаков исчезновения. Абсолютно.

«Если вы в офисе, вы несете ответственность и всегда подвергаетесь критике. Управляя эпидемией, вы не участвуете в массовом соревновании. Вы пытаетесь управлять ситуацией, чтобы уменьшить ее. Позвольте как можно больше боли и позволить людям управлять своей жизнью », — сказал Энди Славит, который ранее был главным эпидемиологическим консультантом Байдена.

Первое союзное государство Байдена все еще находится посередине, и советники надеются использовать первый год его президентства Байдена, чтобы определить его в своих терминах. Переговоры, которые должны начаться в начале февраля, также дадут возможность скорректировать ожидания на ближайшие месяцы. Работа по созданию наброска адреса уже началась.

Это может быть последнее выступление Байдена перед Конгрессом, который контролируется обоими демократами, если он считает, что выполнит ключевые пункты своего списка приоритетов. Это включает защиту права голоса, что, по словам Байдена, не равнозначно защите американской демократии.

Ближайшие недели будут иметь решающее значение для обеспечения доступа к избирательным бюллетеням, и Байден работает с вице-президентом Камалой Харрис, которой было поручено руководить этим вопросом из Белого дома, чтобы спланировать новую кампанию по принятию запрещенных законов. . Это включает использование годовщины 6 января для призыва к большей демократической безопасности.

Группы за гражданские права призвали Байдена что-то сделать в середине праздничного месяца Мартина Лютера Кинга. Однако как это достигается, остается открытым вопросом.