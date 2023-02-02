Законодатели США требуют документы о российских хакерах, атакующих ядерные лаборатории

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Американские законодатели призвали Министерство энергетики США опубликовать документы, в которых подробно описывается атака российских хакеров на ядерные лаборатории США в прошлом году.

Призыв, сделанный республиканскими председателями комитетов Палаты представителей по надзору и науке в четверг, последовал за сообщением Reuters в прошлом месяце о том, что российская хакерская группа, известная как Cold River, летом атаковала Брукхейвенскую, Аргоннскую и Ливерморскую национальные лаборатории.

«Хотя неясно, были ли вторжения успешными, вызывает беспокойство тот факт, что враждебный иностранный противник нацелился на правительственные лаборатории, занимающиеся научными исследованиями, важными для национальной безопасности и конкурентоспособности Соединенных Штатов», — заявил председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер и представители комитета Палаты представителей. Об этом глава отдела науки Фрэнк Лукас заявил в совместном заявлении для журналистов.

Министерство энергетики, отвечающее за ядерные лаборатории США, и МИД России не сразу ответили на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее Москва раскритиковала сообщение Reuters, назвав его антироссийской пропагандой.

Cold River, российская хакерская группа, ответственная за хакерские усилия, привлекает все большее внимание на фоне конфликта в Украине.

На прошлой неделе британские власти выпустили предупреждение, обвинив группу в том, что она стоит за расширяющейся и продолжающейся кампанией шпионажа, нацеленной на правительственные, политические, научные круги, оборону, журналистику и активистов.

Репортаж Рафаэля Саттера. Монтаж Чидзуо Номияма

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