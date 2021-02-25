Законодатель Иллинойса призывает к крупному угону автомобилей после серии угонов автомобилей

Фото : Леон Найл ( Getty Images )

Господи, я прихожу к тебе сегодня вечером и прошу тебя дать мне силу, которую ты дал Джимми Фоксу, когда он закончил Вся карьера Дуга Уильямса. Очевидно, я проснулся сегодня в 2006 году, потому что недавняя череда автомобильных краж побудила законодателя в Иллинойсе потребовать Grand Theft Auto Под запретом.

Согласно ABC 7Вице-президент демократического государства Маркус Эванс обвинил в этом Эти кражи автомобилей не имеют ничего общего с растущим неравенством, исторической нехваткой рабочих мест и промышленности в преимущественно чернокожих обществах или даже с экономическим спадом, возникшим в результате эпидемии.

Нет. Это баг франшизы, который не появлялся ни разу почти 8 лет.

Да, в этом есть смысл.

“Grand Theft Auto «И другие жестокие видеоигры приходят в голову нашей молодежи и увековечивают нормальность угона автомобилей», – сказал Эванс ABC 7. » Кража автомобиля не является нормальным явлением, и угон автомобиля должен быть прекращен ».

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Сначала всех: ниггер, вы опоздали. Grand Theft Auto V Это самая продаваемая игра за последнее десятилетие, Приблизительно 130 миллионов копий в Люди дома по всей стране. Вы не запрещаете никому играть в эту игру, которой у них еще нет.

Во-вторых, к черту всех: скажи мне, Маркус, как ты собираешься забанить игру? Знаете что, позвольте мне ненадолго насладиться этой глупой концепцией осла. Предположим, им это удастся и они продадут игру с полок в Иллинойсе. Что вы будете делать с цифровыми продажами?

Вы говорите мне, что Иллинойс хотел бы потратить время, деньги и технические ноу-хау, чтобы заблокировать игру в PlayStation Network, Xbox Live, Epic Games и магазине Rockstar? Я работал в правительстве штата и очень хорошо знаю, что рейтинги Windows XP создавались не для этой жизни.

В-третьих, к черту всех: разве у вас нет дел поважнее? Мы находимся в разгаре пандемии, и вакцина развернулась, и это был мусор. Даже когда это, наконец, закончится, у нас будут экономические и, очень вероятно, психологические последствия, которые нам придется решать.

Лучше использовать время Эванса для разработки планов восстановления, которые гарантируют, что центральный город Чикаго не будет исключен из процесса или что не будут устранены основные условия, которые приводят к тому, что люди становятся достаточно отчаянными, чтобы совершить преступление.

Вместо этого он делает некоторые обнадеживающие вещи о тех вещах, о которых явно ничего не знает. Он глуп, это пустая трата времени, и, как черный человек, Эванс уже должен хорошо знать.

Итак, в заключение, кто-нибудь, пожалуйста, подойдите и возьмите его.