Законодатель Иллинойса пытается запретить Grand Theft Auto после большого количества краж автомобилей

Законодатель из Иллинойса хочет запретить продажу жестоких видеоигр, в том числе Grand Theft Auto, поскольку в штате увеличивается количество краж автомобилей.

Представитель Маркус Эванс-младший, демократ, внес на рассмотрение законопроект, который внесет поправки в уже существовавший закон, запрещающий продажу определенных видеоигр несовершеннолетним. Он сказал, что его поправка запрещает продажу игр, которые включают такие темы, как «кража автомобилей с водителем или пассажиром», согласно его словам. Чикаго Сан-Таймс. Поправка еще не завершена Голосуй дальше.

Обсуждения запрета возобновились после недавнего всплеска угонов автомобилей среди молодежи.

«Законопроект запрещает продажу некоторых из этих игр, пропагандирующих действия, которые мы наблюдаем в наших общинах», – сказал Эванс, сообщает Chicago Sun Times.

16-летний подросток был арестован и обвинен в угоне автомобиля в понедельник. Fox 32 Chicago сообщил, что несколько дней назад двое 15-летних подростков были арестованы и обвинены в угоне автомобиля.

На прошлой неделе был похищен и бывший полицейский. Молодые преступники были найдены, но офицер сказал: «Р.Эти мужчины чувствуют, что вернутся за границу, тем более что они несовершеннолетние ».

Видеоигры являются причиной насилия во дворце, что является предметом споров. Некоторые считают, что запрет на жестокие видеоигры для детей поможет снизить уровень преступности, в то время как другие считают, что видеоигры не способствуют агрессивным действиям детей.