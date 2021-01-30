Замена Каримлева избрана в Федерацию бокса России

Омара Кремлева на посту генерального секретаря Федерации бокса России (РФБ) сменил Кирилл Шикотев после своего избрания президентом Международной федерации бокса (AIBA).

26-летний Щекутев был заместителем генерального секретаря РФБ по профессиональному боксу.

Он был единственным кандидатом на избирательной конференции, проведенной онлайн, и был единогласно избран 85 региональными федерациями бокса, которые составляют RBF.

«Я благодарен за доверие, которое мне оказали Высший контрольный совет, исполком и боксерское сообщество в нашей стране», – сказал Шикотев после своего избрания.

«Моя главная задача сейчас – сохранить и приумножить успех, достигнутый нашим профсоюзом за последние четыре года.

“ Федерация бокса России уже несколько лет подряд признается лучшей национальной федерацией, поэтому уровень повысился.

«Я сделаю все возможное, чтобы бокс в нашей стране развивался быстрее.

«Я готов к диалогу и предложениям от коллег, работающих в российском спорте».

Кремль решил уйти с должности, которую он занимал с февраля 2017 года, после того как в прошлом месяце был избран руководителем Международной боксерской ассоциации в Конгрессе.

Тем не менее Кремлев сохранит свою позицию в исполнительном комитете РФБ.

Омар Кремлев заявил, что его преемник на посту генерального секретаря Кирилл Шкотев унаследовал «золотую федерацию» © RBF

«Мы приняли его в боксерскую семью, мы его вырастили и подготовили, и теперь он полностью готов работать спортивным работником, защищая интересы спортсменов», – сказал Кремлев.

Кирилл и дальше будет развивать уже созданный вектор.

«Нам нужно сделать бокс самым популярным видом спорта.

Сейчас из Федерации бокса России берут пример в мире.

«Если боксеры доверили ему союз из золота, он должен сделать из него бриллиант».

После своего избрания Щекутев сообщил, что бюджет РФБ на следующий год составит 3,5 миллиарда рублей (3 миллиона фунтов стерлингов / 5 миллионов долларов / 4 миллиона евро) – как и в прошлом году.

«Бюджет по-прежнему зависит от суммы взносов в международные организации, организующие мероприятия», – сказал Шикотев ТАСС.

«Бюджет на 2020 год был таким, потому что мы заплатили большую сумму за проведение чемпионата мира по футболу в России.

«В этом году таких крупных выплат не производилось, но огромная сумма денег экономится на открытие школ и общежитий».