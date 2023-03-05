Запад пытался изолировать Россию. Это не сработало.

После того, как Россия вторглась в Украину, Запад сформировал, казалось бы, подавляющую глобальную коалицию — 141 страна поддержала меру ООН, требующую безоговорочного вывода России.
Напротив, Россия казалась изолированной. Северная Корея была одной из четырех стран, поддержавших Россию и отвергших эту меру.
Но Запад получил от мира не так много, как казалось сначала. Еще 47 стран воздержались или пропустили голосование, включая Индию и Китай. С тех пор многие из этих «нейтральных» стран оказали России важнейшую экономическую или дипломатическую поддержку.
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