ВАШИНГТОН. Космический перевозчик, пытающийся придумать общее название для потенциальных инвесторов, не сообщил потенциальным инвесторам, что его технология вывода спутников не удалась, что он потерял связь со спутником в космосе и что его российский основатель был признан гражданином страны. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что риск безопасности со стороны правительства США.

Если Momentus Inc. При традиционном первичном публичном размещении банкиры, участвующие в сделке, могут нести ответственность за любые вводящие в заблуждение заявления инвесторов. Но она этого не сделала. Он пытается стать публичной компанией путем слияния со специальной компанией по выкупу акций – путь, который не требует от банкиров тщательной проверки выхода бизнеса на публичные рынки.

Хотя SPAC очень популярны, SEC пытается обуздать их. Комиссия обвинила Momentus, ее основателя, в мошенничестве, а своего партнера по SPAC – в халатности за неспособность обнаружить и раскрыть проблемы в нормативных документах и ​​материалах для инвесторов.

Объявив ранее в этом месяце об исполнительных мерах, которые включают постановление о взаиморасчетах, председатель Saudi Electricity Company Гэри Генслер предупредил: «Те, кто получит значительную прибыль от слияния SPAC, могут проявить недостаточную осмотрительность и ввести инвесторов в заблуждение».

Momentos согласился выплатить 7 миллионов долларов, а фирма SPAC, Stable Road Acquisition Corp., согласилась заплатить 1 миллион долларов для урегулирования расследования SEC, сообщило агентство. Решение не требовало от компаний признания своей ошибки.