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Запуск космической компании на Уолл-стрит провалился

25 июля, 2021
Marfa Fedoroa

ВАШИНГТОН. Космический перевозчик, пытающийся придумать общее название для потенциальных инвесторов, не сообщил потенциальным инвесторам, что его технология вывода спутников не удалась, что он потерял связь со спутником в космосе и что его российский основатель был признан гражданином страны. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что риск безопасности со стороны правительства США.

Если Momentus Inc. При традиционном первичном публичном размещении банкиры, участвующие в сделке, могут нести ответственность за любые вводящие в заблуждение заявления инвесторов. Но она этого не сделала. Он пытается стать публичной компанией путем слияния со специальной компанией по выкупу акций – путь, который не требует от банкиров тщательной проверки выхода бизнеса на публичные рынки.

Хотя SPAC очень популярны, SEC пытается обуздать их. Комиссия обвинила Momentus, ее основателя, в мошенничестве, а своего партнера по SPAC – в халатности за неспособность обнаружить и раскрыть проблемы в нормативных документах и ​​материалах для инвесторов.

Объявив ранее в этом месяце об исполнительных мерах, которые включают постановление о взаиморасчетах, председатель Saudi Electricity Company Гэри Генслер предупредил: «Те, кто получит значительную прибыль от слияния SPAC, могут проявить недостаточную осмотрительность и ввести инвесторов в заблуждение».

Momentos согласился выплатить 7 миллионов долларов, а фирма SPAC, Stable Road Acquisition Corp., согласилась заплатить 1 миллион долларов для урегулирования расследования SEC, сообщило агентство. Решение не требовало от компаний признания своей ошибки.

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