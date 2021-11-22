После отъезда из Лос-Анджелеса в конце сентября молодая женщина девятнадцатилетней Зары Резерфорд и первая бельгийка, совершившая кругосветный полет, попали в беду.

«После многих сбоев за последние несколько недель (погода, всевозможные задержки, расстройства желудка, механические сбои … только три из 39 рейсов прошли по плану», — написал он.

Во-первых, после отъезда из Лос-Анджелеса в Сиэтл ее задержал ужасный вид сильного лесного пожара. Наконец, 23 сентября она переехала в Кечиган, штат Аляска. Там из-за проблем с обслуживанием она на несколько дней остановилась. Затем она вылетела в Джуно, Анкоридж и Ном. После прибытия в Ном 1 октября его следующей важной вехой стал Берингов пролив.

Плохая погода и механические проблемы с его самолетом не позволили ему въехать в Россию. К тому времени, как погода улучшилась, срок его российской визы истек. Ном была в тусовке, когда посольство России в Хьюстоне, штат Техас, продлило ей визу. Он также получил дополнительное обслуживание и изменения во время ожидания (чтобы двигатель оставался теплым, когда наступила северная зима).

К тому времени, когда 9 октября она получила визу, погода снова ухудшалась. Пришлось остаться в Номе до 31 октября, чтобы дождаться следующего погодного окна.

Пересекая Берингов пролив, на полпути

1 ноября он пересек Берингов пролив. На нем отмечена половина ее пути. Арктический климат стал испытанием для ее детеныша акулы, который никогда раньше не испытывал такой низкой температуры. Она прилетела в Магадан над Сибирью. Здесь ей пришлось ждать еще неделю из-за непогоды, как вы уже догадались.

9 ноября она прибыла в южный город Ион. Она не планировала здесь парковаться, но ее самолет срочно требовал защиты от обледенения. Она все еще застряла там из-за сильного снегопада. Добро пожаловать в Сибирь зимой. Согласно прогнозу, в следующий вторник ожидается сильная метель.