После отъезда из Лос-Анджелеса в конце сентября молодая женщина девятнадцатилетней Зары Резерфорд и первая бельгийка, совершившая кругосветный полет, попали в беду.
«После многих сбоев за последние несколько недель (погода, всевозможные задержки, расстройства желудка, механические сбои … только три из 39 рейсов прошли по плану», — написал он.
Во-первых, после отъезда из Лос-Анджелеса в Сиэтл ее задержал ужасный вид сильного лесного пожара. Наконец, 23 сентября она переехала в Кечиган, штат Аляска. Там из-за проблем с обслуживанием она на несколько дней остановилась. Затем она вылетела в Джуно, Анкоридж и Ном. После прибытия в Ном 1 октября его следующей важной вехой стал Берингов пролив.
Плохая погода и механические проблемы с его самолетом не позволили ему въехать в Россию. К тому времени, как погода улучшилась, срок его российской визы истек. Ном была в тусовке, когда посольство России в Хьюстоне, штат Техас, продлило ей визу. Он также получил дополнительное обслуживание и изменения во время ожидания (чтобы двигатель оставался теплым, когда наступила северная зима).
К тому времени, когда 9 октября она получила визу, погода снова ухудшалась. Пришлось остаться в Номе до 31 октября, чтобы дождаться следующего погодного окна.
Пересекая Берингов пролив, на полпути
1 ноября он пересек Берингов пролив. На нем отмечена половина ее пути. Арктический климат стал испытанием для ее детеныша акулы, который никогда раньше не испытывал такой низкой температуры. Она прилетела в Магадан над Сибирью. Здесь ей пришлось ждать еще неделю из-за непогоды, как вы уже догадались.
9 ноября она прибыла в южный город Ион. Она не планировала здесь парковаться, но ее самолет срочно требовал защиты от обледенения. Она все еще застряла там из-за сильного снегопада. Добро пожаловать в Сибирь зимой. Согласно прогнозу, в следующий вторник ожидается сильная метель.
Об авторе
Кристин де Абреу
Кристин де Абреу Санни — писатель (а иногда и фотограф) из Тринидада и Тобаго.
После получения степени бакалавра по английскому языку и истории в Университете Лестера, он продолжил карьеру писателя, исследуя многие важные места, прежде чем отправиться в путешествия и исследования. Во время учебы в Британском колледже журналистики для получения дополнительного диплома по журналистике путешествий он начал писать для ExWeb.
В настоящее время она работает помощником редактора журнала о путешествиях на Тринидаде, а также является странной «Чудо-женщиной» ExWeb, рассказывающей о чудесах природы и обычных историях в мире исследований.
Хотя она не альпинист (пока!), Она гуляет в кустах, заводит дружбу с игуанами и от начала до конца цитирует трилогию «Властелин колец».
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».