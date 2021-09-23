Захватывающая и экзотическая поездка на международный кинофестиваль в Торонто

“Хочешь пойти в оркестр?” Голос прошептал из темноты.

я был в Международный кинофестиваль в Торонто А за мгновение до этого я только что осознал, что был единственным посетителем на огромном, очень пустом балконе. В обычные годы этот театр на 2000 мест, являющийся оплотом фестиваля, заполняется шумными посетителями. Но вполне естественно, что 2019 год будет похож на толпу. Мне было ужасно одиноко со мной и каким-то гидом, поэтому я сказал безусловно! И он ворвался в оркестр, поселившись среди других участников, которые, возможно, как и я, пытались симулировать чувство единения – на безопасном расстоянии от Ковида, конечно.

Фестиваль в Торонто, который считается одним из крупнейших кинематографических событий в мире, в этом году отметил свою 46-ю годовщину и самый мрачный – второй год проведения шоу во время пандемии. На нескольких уровнях он был успешным: хотя фестиваль, который завершился в субботу, был сокращен по сравнению с докорпоративной эпохой, на нем было представлено около 200 фильмов, как лично, так и в цифровом формате, со всего мира. Были премьеры, панно и масса “Хорошего дня!” от персонала. Бенедикт Камбербэтч – звезда Джейн Кэмпионс “сила собаки” Уилл Шарп “Электрическая жизнь Луи Уэйна– появилось в спутниковом чате.

Это было почти то же самое, но с большой разницей. Больше всего на свете, посетив фильмы в устрашающе заброшенных фестивальных театрах – рассадки в комнатах, которые, согласно канадским правилам безопасности, не могут превышать 50% вместимости, – напомнили, что кинофестиваль – это не просто серия проходящих подряд новых фильмы. Это также люди, связанные вместе и обычно скученные, как единое целое под кинематографическим каналом. Конечно, всегда есть вульгарность красной ковровой дорожки и гонка за Оскаром, и я видел множество мирских злодеяний в Торонто, Сандэнсе и других. Но даже когда фильмы разочаровывают, я всегда счастлив на фестивале, я смотрю вместе с людьми, которые любят фильмы вроде меня.