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ЛОНДОН (Рейтер) — Совладелец «Бостон Селтикс» Стив Пальюка добавил канадского спортивного бизнесмена Ларри Танненбаума до ожидаемого в четверг крайнего срока для улучшения результатов клуба в Премьер-лиге.

Танненбаум, который был объявлен в среду со-управляющим партнером шоу, владеет долями в Торонто с Raptors НБА, Мэйпл Лифс НХЛ и городской командой MLS.

Они столкнутся с тремя соперниками за «Челси», который был выдвинут находящимся под санкциями российским олигархическим владельцем Романом Абрамовичем после того, как президент Владимир Путин начал войну с Украиной.

Есть также предложения от владельца Chicago Cubs Тома Рикеттса, консорциума, в который входит совладелец Тодд Боле из Los Angeles Dodgers, и еще одна группа перед бывшим руководителем Liverpool и British Airways Мартином Брутоном, в которую входит Джош Харрис, владеющий Philadelphia 76ers и владеет долей в клубе Премьер-лиги «Кристал Пэлас».

Боли теперь сталкивается с конкурентом из группы владельцев «Доджерс», который хочет купить «Челси», а Питер Губер заявляет, что он поддерживает предложение Пальюки. Губер также является частичным владельцем футбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» и футбольного клуба «Лос-Анджелес» в MLS.

Пальюка рассказал большую часть подробностей о том, кто поддерживает его интерес к «Челси», который может быть продан за 3 миллиарда фунтов стерлингов (4 миллиарда долларов США), учитывая интерес, возникший после того, как Абрамович выставил клуб из Западного Лондона на продажу шесть недель назад.

Инвестиции Танненбаума осуществляются через Maple Leaf Sports and Entertainment Group, и он также является председателем Совета управляющих НБА.

«Решение стать партнером Стива было легким, потому что мы разделяем одни и те же ценности и страсть к спорту», ​​— говорится в заявлении Танненбаума. «Как только мы начали разговаривать, стало ясно, что у нас одинаковые долгосрочные взгляды и цели в отношении «Челси».

Бывший генеральный директор Disney Боб Айгер и его жена-журналистка Уиллоу Бей также стоят за шоу Пальюки вместе с соучредителем Facebook Эдуардо Саверином и его женой Элейн, которая является бизнес-леди.

В заявлении также говорится, что соучредитель B Capital Радж Гангули, Джим Брейер и бизнесмен Дэйв Туракия участвовали в заявке на покупку «Челси». Консорциум True Blues, группа фанатов, возглавляемая бывшим капитаном «Челси» Джоном Терри, также поддержала предложение Пальюки.

Правительство должно подписать сделку, за которой наблюдает нью-йоркский коммерческий банк Raine Group, на условиях, позволяющих команде продолжать работу после того, как Абрамович был оштрафован. Абрамович не может извлечь выгоду из выручки от продажи.

Во вторник «Реал Мадрид» завершил защиту «Челси» титула Лиги чемпионов, но команда Томаса Тухеля находится на пути к отбору на прибыльный европейский футбольный турнир в следующем сезоне, поскольку занимает третье место в английской премьер-лиге. «Челси» все еще борется за Кубок Англии в полуфинальном матче против «Кристал Пэлас» в воскресенье.