За последнюю неделю в Исландии произошло 17 000 землетрясений. Это могло быть неизбежное извержение вулкана

Сильнейшее землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера произошло утром 24 февраля. Это было самое громкое землетрясение из серии, которая продолжает сотрясать население близлежащей столицы Рейкьявика и близлежащих муниципалитетов, где проживает две трети населения столицы Рейкьявика. Да здравствует исландское население. Два более крупных землетрясения силой 5,0 балла произошли 27 февраля и 1 марта.

Землетрясения пока не причинили большого ущерба, хотя Управление дорог и побережья Исландии сообщило о небольших трещинах на дорогах в этом районе и обвалах на крутых склонах недалеко от эпицентра.

В рыбацком городке Гриндавик из-за подземных толчков местные жители сидели в первых рядах. «Я никогда раньше не испытывал ничего подобного», – говорит Палл Валур Бьёрнссон, который учится в местном колледже рыболовства и является депутатом парламента.

“Мы привыкли к этому; это началось год назад. Но теперь это намного больше – очень тревожно. Я не боюсь, но это неудобно. Я просыпался дважды прошлой ночью, потому что [tremors]. Когда я засыпал, был один довольно большой, и я проснулся с ним. «Это сложно, но вы должны научиться жить с этим», – сказал он.

Только на этот раз, похоже, подземному разрушению нет конца.

Орвальдор Орорссон, профессор вулканологии Исландского университета, сказал, что опасения по поводу последней активности вполне понятны. «Конечно, это беспокоит людей. Для этого региона это на самом деле несколько необычно, не из-за типа или интенсивности землетрясений, а из-за их продолжительности. Это продолжается уже больше недели».

Мы боремся с вопросом «почему» прямо сейчас. Почему это происходит? Весьма вероятно, что нам мешает магма в [Earth’s] Корочка есть. Он определенно подошел к поверхности, но мы пытаемся понять, подойдет ли он еще ближе. Местные власти предупреждают, что извержение извержения неизбежно, поскольку в этом районе находится несколько вулканов.

Элизабет Балмадоттир, специалист по стихийным бедствиям в Исландском метеорологическом бюро, сообщила CNN, что власти развертывают в этом районе оборудование для мониторинга, от глобальной системы позиционирования (GPS) и датчиков землетрясений до веб-камер и детекторов газа.

Она также не помнит, чтобы раньше было много землетрясений за такой длительный период времени. Он предупреждает, что более сильное событие может быть поводом для беспокойства, и предполагает, что в этом регионе может произойти землетрясение силой 6 баллов и выше.

«В этом конкретном районе, где мы наблюдали активность на прошлой неделе, мы могли увидеть землетрясение магнитудой 6,0 балла. Но мы могли бы иметь силу землетрясения силой 6,5 баллов к востоку от района, к востоку от озера Клеварватен», – говорит она.

Согласно последнему моделированию, проведенному Группой вулканологии и природных опасностей Исландского университета, которая опубликовала карты потенциальных потоков в среду, в случае извержения вулкана, похоже, ни один город не подвергнется риску пирокластического потока.

«Согласно нынешней модели, ни один крупный город не находится в опасности», – сказал CNN вулканолог Арманн Хёскульдссон, добавив, что международного аэропорта Кефлавик – одного из самых прямых путей сообщения между Исландией и остальным миром – также следует избегать.

Он добавил, что может пострадать главная дорога, связывающая аэропорт со столицей Рейкьявиком, а также некоторые линии электропередач.

Балмадотере отмечает, что такие модели не учитывают потенциально опасные газы, которые могут быть выброшены в результате извержения вулкана.

Призрак большого взрыва Это напоминает извержение Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году. , Вызвав одно из крупнейших прекращений воздушного движения в мире со времен Второй мировой войны. Но Балмадотере говорит, что подобный пепельный шлейф в нынешней ситуации маловероятен.

Дордарсон добавляет, что «состав магмы здесь сильно отличается, и интенсивность взрывной активности будет намного ниже».

В среду днем ​​землетрясение возле вулкана Килер, всего в 20 милях к югу от столицы, побудило власти запретить движение в этом районе. Исландский офис сообщает на своем сайте, что подобная активность предшествовала извержению вулкана.

Фишер Реннисон, главный надзиратель Департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях Исландии, заявил на пресс-конференции в среду, что извержение «более вероятно, чем нет» в течение следующих нескольких часов. Он будет первым в регионе с XII века.

В настоящий момент жители ждут признаков вспышки болезни, одни с энтузиазмом, другие с тревогой. Víkurfréttir, местная служба новостей, установила видеокамеру, направленную на Кейлир, которая начнет прямую трансляцию в случае начала извержения.

За последние 24 часа сильные землетрясения предыдущих дней в значительной степени утихли, но нынешнее затишье может длиться недолго. «Это определенно не конец», – говорит Балмадоттер.