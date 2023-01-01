Звезда российской эстрады Алла Пугачева высказалась против войны на Украине

Звезда российской эстрады Алла Пугачева в воскресенье осудила конфликт в Украине и «смерть наших детей из-за надуманных целей» на фоне жесткого подавления любой критики в адрес Кремля. Легендарный певец впервые публично высказался о теракте в Украине.

Ее мужа, Максима Галкина, только что признали иностранным агентом — прозвище, напоминающее «враг народа», широко используемое в отношении диссидентов, журналистов и правозащитников.

«Прошу вас включить меня в список иностранных агентов моей любимой страны», — сказала 73-летняя Пугачева Министерству юстиции России и ее 3,5 миллионам подписчиков в Instagram.

«Потому что я солидарна со своим мужем, честным и нравственным человеком, настоящим и неподкупным русским патриотом, желающим только благополучия, мира и свободы слова на родной земле», — сказала Пугачева.

Пугачева добавила, что ее супруг хотел «положить конец гибели наших детей ради мнимых целей, которые делают нашу страну изгоем и сильно влияют на жизнь ее граждан».

Он стал очень популярен в советское время и остается таковым до сих пор.

Муж звезды эстрады Максим Галкин — телеведущий, который сейчас живет за границей, — часто критиковал операцию в Украине.

Российские СМИ сообщают, что Пугачева покинула страну после начала теракта.

Ее видели в Москве на похоронах последнего советского лидера Михаила Горбачева, который пытался провести демократические реформы, 3 сентября.

Российские власти пресекают любую критику теракта в Украине, налагая штрафы и тюремные сроки.

Выступления нескольких российских артистов, осуждавших конфликт, были отменены.