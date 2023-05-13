Через несколько дней после того, как Папа Франциск запутал украинское правительство, рассказав о секретной миротворческой миссии, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в субботу в Рим для встреч с Франциском и итальянскими официальными лицами, включая премьер-министра Джорджию Мелони.

Мистер. Визит Зеленского приходится на критический момент войны против России, когда украинские войска продвигаются вблизи ключевого восточного города Багмут в преддверии широко ожидаемого украинского контрнаступления.

Свою поездку в итальянскую столицу, находящуюся в бесполетной зоне и с чрезвычайными мерами безопасности на улицах, украинский лидер назвал — «Важный визит» За «близкую победу» своей страны г. Ватикан подтвердил, что Зеленский встретится с Франциском в субботу. Мистер. Зеленский, президент Италии Серджио Маттарелла, Также должен встретиться Мелони, который был стойким защитником Кевина, несмотря на ослабление поддержки Украины в итальянском общественном мнении и в его собственном коалиционном правительстве.

Мистер. Визит Зеленского «признает важность Италии как ключевого союзника» Украины, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он сказал, что Италия продолжит оказывать «полную поддержку» Украине в войне, и что, хотя мир желателен, «мир означает мир со справедливостью, полную независимость Украины».