Зеленский прибыл в Италию для встречи с Папой Римским

Через несколько дней после того, как Папа Франциск запутал украинское правительство, рассказав о секретной миротворческой миссии, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в субботу в Рим для встреч с Франциском и итальянскими официальными лицами, включая премьер-министра Джорджию Мелони.
Мистер. Визит Зеленского приходится на критический момент войны против России, когда украинские войска продвигаются вблизи ключевого восточного города Багмут в преддверии широко ожидаемого украинского контрнаступления.
Свою поездку в итальянскую столицу, находящуюся в бесполетной зоне и с чрезвычайными мерами безопасности на улицах, украинский лидер назвал — «Важный визит» За «близкую победу» своей страны г. Ватикан подтвердил, что Зеленский встретится с Франциском в субботу. Мистер. Зеленский, президент Италии Серджио Маттарелла, Также должен встретиться Мелони, который был стойким защитником Кевина, несмотря на ослабление поддержки Украины в итальянском общественном мнении и в его собственном коалиционном правительстве.
Мистер. Визит Зеленского «признает важность Италии как ключевого союзника» Украины, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он сказал, что Италия продолжит оказывать «полную поддержку» Украине в войне, и что, хотя мир желателен, «мир означает мир со справедливостью, полную независимость Украины».
На встречах с правительством Г. Ожидается, что Зеленский возобновит призывы к итальянской военной поддержке, особенно зенитным вооружениям, а итальянские аналитики заявляют, что продолжение помощи Запада продемонстрирует солидарность союзников Украины с президентом России Владимиром Путиным.
Но Франциск, который ненавидит торговлю оружием, выразил глубокую озабоченность по поводу страданий, вызванных 15-месячным конфликтом.
«Война на Украине, — заявил Франциск в Ватикане в субботу утром, — принесла невыразимые страдания и смерть».
Мистер. Зеленский и Франциск встретились в Риме с официальным визитом перед войной в 2020 году, но после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Папа отклонил различные приглашения от украинского правительства, чтобы позволить господину Путину
Франциск сказал, что хочет, чтобы любой визит в Украину сопровождался визитом в Москву, надеясь в конечном итоге сыграть роль миротворца, но г-н
В последние недели Папа Римский пытался вмешаться в обсуждение возможного мира в Украине. На обратном пути из Венгрии в прошлом месяце он намекнул, что «сейчас выполняется миссия, но она еще не доведена до сведения общественности» по установлению мира, добавив, что «я расскажу об этом, когда она станет достоянием общественности».
Кремль ответил, что не знает, о чем говорит Папа. А посол Украины Андрей Юраш сказал: «Украина об этом не знает».
Мистер. Зеленский не покидал Украину первые 10 месяцев войны, и его первые поездки за пределы страны, в том числе в Великобританию, Францию и США, были редкостью. Однако в последние недели он посетил Гаагу и Финляндию, и ожидается, что в следующий раз он отправится в Германию.
Ночью Россия продолжала атаковать украинские города и поселки вдали от линии фронта. Александр Симчишин, мэр Хмельницкого на западе Украины, Он сказал по национальному телевидению Одиннадцать человек получили ранения в результате забастовок в субботу, в результате которых пострадал участок критической инфраструктуры, что привело к крупному пожару.
ВВС Украины говорится в заявлении 21 российский ударный беспилотник за ночь был запущен по целям по всей стране, 17 были сбиты.
Виктория Ким Отчет предоставлен из Сеула и Шашанк — бенгальский. Из Стамбула.
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