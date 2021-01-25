Землетрясение в Чили: власти спровоцировали национальную панику, ошибочно направив предупреждение о цунами после антарктического землетрясения

В субботу вечером в 20:36 министерство внутренних дел страны опубликовало в Твиттере предупреждение о землетрясении магнитудой 7,1 в 216 километрах (около 134 миль) к северо-востоку от чилийской научной базы О’Хиггинс на оконечности Антарктического полуострова. В твиттере министерство призвало к эвакуации прибрежных районов Антарктиды из-за риска цунами.

Но министерство по ошибке отправило сообщение на мобильные телефоны по всей стране, призывая людей покинуть прибрежные районы.

«Мы хотим успокоить население и сказать им, что нет необходимости эвакуировать всю национальную территорию, только антарктическую базу», – заявил на пресс-конференции Мигель Ортис из Национального управления по чрезвычайным ситуациям министерства.

Он сказал, что агентство сожалеет о неудобствах, вызванных его сообщениями, которые он объяснил технической ошибкой. Предупреждение о цунами в Антарктиде было снято позже.

Но разъяснение пришло слишком поздно, чтобы сдерживать панику. Люди в прибрежных городах, включая Ла-Серена, к северу от Сантьяго и Вальпараисо, начали покидать районы вблизи побережья после предупреждения – пока в сообщениях не говорилось, что это ложная тревога. В то время как чилийцы отреагировали на предупреждение, второй подземный толчок силой 5,6 балла обрушился на пограничную зону между Чили и Аргентиной, по данным Немецкого исследовательского центра геолого-геофизических исследований GFZ. Землетрясение произошло на глубине 133 км (82,6 мили) и произошло в 30 км (18,6 миль) к востоку от Сантьяго. Сообщений о повреждениях от двух землетрясений не поступало. По словам Сернагомина, после первого землетрясения 80 человек были эвакуированы с главной базы Чили в Антарктиде, базы президента Эдуардо Фрея Монтальвы на полуострове Филдс к западу от острова Кинг-Джордж, а еще 55 человек с трех других баз, а также с пяти иностранных баз. . READ Трамп приказывает военную смену для стимулирования арабо-израильского сотрудничества против Ирана Второе землетрясение произошло недалеко от медных рудников Codelco Andina, Teniente и Los Bronsis компании Anglo American Plc. Орган регулирования горнодобывающей промышленности Чили Сернагомин заявил, что рабочие, горнодобывающие предприятия и предприятия не сообщали о каких-либо проблемах после землетрясения.