Знакомство с местностью: Часть 1 – Канту

Привет, тренеры!

Насколько хорошо вы знаете, откуда эти покемоны в вашем покемоне? История исконных территорий покемонов и первоначальный дом покемонов, которых вы знаете и любите? Если вы один из многих тренеров, которые присоединились к фанбазе поздно или давно не возвращались в игры основной серии, вам повезло.

Мы вернемся к Pokemon Originals в течение следующих нескольких недель, чтобы глубже взглянуть на историю, географию и некоторые другие интересные факты о каждом регионе.

Мы начинаем эту неделю в регионе Канто.

Для простоты мы будем обсуждать регионы только в том виде, в котором они появились в играх, в которых они были представлены.

Добро пожаловать в Канто

Регион Канто является домом для оригинального Pokemon 151, который был представлен в основной серии игр Pokémon Pocket Monsters: Red, Pocket Monsters: Green и в специальном выпуске Pocket Monsters: Blue, выпущенном только в Японии в 1996 году. Эти игры были выпущен в Австралии и Северной Америке под названием Pokémon.: Red, Pokémon: Blue в 1998 году и в Европе под тем же названием в 1999 году. Pokémon Yellow Special Edition был выпущен в Японии в 1998 году и в других регионах в 1999 и 2000 годах.

Канто – дом главного героя аниме Эша Кетчума. Регион Канто расположен в регионе Канто в Японии, где находится Токио, столица Японии и штаб-квартира Game Freak. Регион Канто в мире покемонов – единственный регион, имеющий такое же название, что и реальный сайт.

Города и поселки

Регион Канто включает в себя 10 городов от тихого городка Паллет до гораздо более крупного города Шафран. Все города и поселки в регионе Канто названы в честь цветов, за исключением Палитры, которая также является данью цветам.

Pallett Town

Родина Эша Кетчума и профессора Оука. Здесь начинается ваше приключение в Канте. Pallet City расположен в Симоде, на родине Сатоши Таджири.

Виридианский город

Первый город, который посетили тренеры в игре и дом Джованни. Земля– Тип спортзала, который открывается после победы над другими семью руководителями спортзала.

Виридианский город расположен в Хаконе, Япония.

Город Пьютер

Пьютер расположен к северу от Виридианского леса и к западу от горы Мун. Пьютер-Сити также является домом для Брука, первого спортивного капитана, с которым вы сможете драться. Брук специализируется на СкалаПокемон типа.

Петр живет в Майбаши, Япония.

Город Сиролин

Прибрежный город, расположенный на севере Канта, – третий город, который вы посещаете.

Керулин также является домом для второго руководителя спортзала на вашем пути, Мисти. Мисти специализируется на водаПокемон типа.

Церулеан-Сити – второй город, в котором есть тренажерный зал, в который можно бегать.

Город Алого ордена

Вермилион-Сити – единственный город Канто с портом. Роскошный круизный лайнер SS Anne пришвартовался здесь во время вашего визита.

Вермилион-Сити – это дом его третьего руководителя спортзала, лейтенанта Сёрджа. Лейтенант Серж специализируется на ЭлектрикПокемон типа

Головной офис Vermilion City находится в Иокогаме, Япония.

Lavender City

Лаванда считается обитаемой призракПокемон типа.

Лавандовый город – дом мистера Фудзи и Name Rater. Name Rater позволит вам изменить фамилию покемонов.

Лавандовый город расположен в Нарите, Япония.

Селадон Сити

Селадон-Сити является домом самого большого букета в этом районе и вторым по величине городом Канта.

Селадон-Сити – дом четвертого лидера спортзала Эрики. Эрика специализируется на траваПокемон типа.

Селадон основан на Синдзюку, Токио, Япония.

Город Фуксия

Фуксия является домом для района Сафари и зоопарка Покемонов, самого южного города в регионе Канто.

Fuchsia City – это дом лидера спортзала Кога, который специализируется на ЯдПокемон типа.

Фуксия находится в Татэяме, Япония.

Город шафрана

Шафран-Сити – самый большой город Канта и десятый по численности населения в мире покемонов. Вам нужно выгнать Team Rocket из здания Silph Co, прежде чем вы сможете добраться до тренажерного зала Saffron City.

Шафран-Сити – дом руководителя спортзала Сабрины, которая специализируется на ПсихологическиеПокемон типа. В Крокус Сити есть второй «тренажерный зал», однако Сабрина использовала свою психику покемонов, чтобы уничтожить его, и с тех пор перешла в категорию БорьбаТип додзё.

Город шафрана находится в Токио, столице Японии.

Киноварь остров

На острове Синнабар есть большой вулкан и старый заброшенный особняк, от которого вам нужно получить ключ, чтобы открыть дверь спортзала. Журналы, разбросанные по всему старому особняку, указывают, что это место рождения MewTwo.

Остров Синнабар является домом для руководителя спортзала Блейна, который специализируется на ОгоньПокемон типа.

Остров Синнабар расположен на острове Изо Осима. Необитаемый остров у побережья Хонсю, Япония.

Другие важные сайты

Гора. Луна

Гора. Луна известна частыми метеоритными дождями, когда обломки метеоритов, падающие на гору, превращаются в фрагменты луны. Эти фрагменты, кажется, привлекают дикого Клефэри с Mt. Луна – одно из немногих мест, которые они, как известно, часто бывают.

Гора. Мун также является первым местом, где тренеры знакомятся с окаменелостями, и является домом для многих членов команды Rocket, пытающихся украсть их.

В то время как в Mt. Луна сталкивается с Супер Ботаном, с которым вам предстоит сразиться. После победы над ними вы можете выбирать между окаменелостями, которые станут либо Оманитом, либо Кабуто.

Морские острова

Острова Морской формы – это небольшая группа пещер, расположенных между Фуксией и островом Киноварь.

Здесь также обитает легендарный покемон Артеконо.

Электростанция

Электростанция, заброшенная людьми, населена несколькими покемонами. Некоторые покеболы, поставленные на землю, на самом деле ждут, пока Электрод атакует.

В конце электростанции находится легендарный Покемон Запдос.

Дорога Победы

Версия Kanto Victory Road – это пещерный лабиринт, через который вы должны пройти, чтобы встретиться с Элитной Четверкой, а затем с Героем.

Перед выходом на Дорогу Победы у вас должны быть все восемь значков спортзала.

Легендарного покемона Молтреса можно найти на Дороге Победы.

Плато индиго

Плато Индиго является домом для штаб-квартиры Лиги Покемонов. Здесь вы столкнетесь с четвертой элитой и героем, который станет новым чемпионом. Вы должны победить всех пятерых подряд, чтобы стать новым чемпионом.

Церулеанская пещера

Cerulean Cave – это необязательное подземелье, в котором обитают одни из самых могущественных покемонов во всем Канто, включая самого могущественного мифического Мьюту.

Рейнджер перекрывает вход в пещеру и не даст вам пройти, пока вы не станете новым героем.

Элитная четверка

Лорелай

лед

Лорелай – первый тренер Элитной Четверки, он известен своими Ледяными Покемонами.

Лорелай выросла на Четырех островах и, как известно, коллекционирует кукол.

Бруно

Борьба

Бруно – второй член Элитной Четверки, и он известен борьбой с покемонами.

Бруно тоже иногда использует Оникс

Агата

призрак

Агата – третий член Элитной Четверки и наиболее известна благодаря покемонам-призракам.

Когда-то Агата была соперницей Аоке, когда они были маленькими.

штык

Дракон

Лэнс является четвертым и последним членом Элитной Четверки, и он наиболее известен своими Покемонами-Драконами.

У Лэнса огромное количество поклонников, и его часто можно увидеть, покупая накидки в универмаге Celadon.

Покемон

Закуски

Когда вы впервые встречаетесь с профессором Оук, он запрещает вам ходить по высокой траве. Он демонстрирует, что это опасно, и возвращает вас в свою лабораторию. Там вам предоставляется ваш первый выбор в качестве тренера покемонов, который также предоставляется каждому тренеру, который играет в Pokémon Go при первом запуске. Бульбазавр, Чармандер или Скиртель.

Мифы

Артикуно, Запдос и Молтрес все вместе называются мифическими птицами. Все они умеют сжимать и писать в плоскости. Их также называют крылатыми миражами.

Миото Психологические Покемон джинн

Мьюту – это покемон, созданный годами генетического тестирования на Мью. Научные записи, найденные во Дворце покемонов на острове Киноварь, указывают на то, что Мьюту родился от носителя Мью, найденного в джунглях Гайаны. Плод, содержащий Мьюту, был изменен, чтобы изменить его ДНК, а затем Мьюту был пойман и изучен глубоко внутри дворца. Именно эти события сделали Мьюту свирепым и могущественным. В конце концов, Мьюту вырывается из своих похитителей и убегает, разрушая дворец в процессе.

Интересные факты

Регион Канто вселенной покемонов основан на регионе Канто реального мира. Канто в переводе с японского означает «к востоку от преграды».

Настоящий регион Канта в Японии пострадал от разрушительного землетрясения в сентябре 1923 года.

Регион Канто расположен к востоку от района Джото и к югу от региона Синно.

Канто гораздо более современен и технологичен, чем большинство областей вселенной покемонов, и в нем отсутствуют какие-либо настоящие легенды или традиции, когда речь идет о покемонах.

Люди канто считаются утонченными и консервативными.

Покемон Красный и Синий набрали 89% в GameRankings

Игры также проработали как минимум четыре года в списке IGN “100 лучших игр всех времен”. Pokémon Yellow на момент написания статьи 35 лет.

В 2009 году они появились в Книга рекордов Гиннеса В категориях «Самая продаваемая ролевая игра Game Boy» и «Самая продаваемая ролевая игра».

Оставайся с нами, Джото!