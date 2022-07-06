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Проспект вратаря «Флайерз» Иван Федотов, как сообщается, был арестован российскими правоохранительными органами после того, как якобы пытался уклониться от военной службы, которая требуется для всех мужчин в его родной стране.

Во вторник агент Федотова Дж. П. Барри сообщил, что Федотов содержится на отдаленной военной базе на севере России. По данным CBS Филадельфия. Это произошло всего через несколько недель после того, как Федотов объявил, что в следующем сезоне будет бороться за место в составе с «Флайерз». Федотов играет в КХЛ за ЦСКА с мая 2021 года. Название ЦСКА переводится как «Центральный спортивный клуб армии» и имеет связи с российскими военными.

Первоначально Федотов был выбран «Флайерз» в седьмом раунде драфта НХЛ 2015 года. 25-летний футболист был стартовым вратарем сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и помог своей стране завоевать серебряную медаль. Кроме того, Федотов помог московскому ЦСКА выиграть Кубок Гагарина, который вручается ежегодному чемпиону КХЛ.

В настоящее время у НХЛ и КХЛ нет трансферного соглашения для российских игроков, поэтому в мае Федотов смог подписать контракт начального уровня с «Флайерз».

Министерство обороны России еще не прокомментировало местонахождение Федотова публично, хотя Барри сказал, что вратарь находится на военной базе в России. Однако в понедельник российская газета «Спорт-Экспресс» опубликовала фотографии, на которых Федодо находится на российской военной базе в военно-морском городе Северодинский на северном побережье России.

«У нас есть проект, соответствующий закону, поэтому любые эмоциональные комментарии совершенно неуместны», — заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о Федодо. «Причин для отсрочки и разных способов поступления спортсменов на военную службу довольно много».

Российские спортсмены часто избегают или откладывают призыв на военную службу по медицинским или образовательным причинам. В российских вооруженных силах также есть специализированные подразделения, где спортсмены элитного уровня могут продолжать соревноваться в своих видах спорта.

«Мы в курсе сообщений и расследуем ситуацию», — сказал генеральный менеджер Flyers Чак Флетчер. говорится в недавнем заявлении. «На данный момент у нас нет дальнейших комментариев».