Иган уходит в отставку | Новости, спорт, вакансии

ЛЕЙК-ПЛАСИД. После долгой и успешной карьеры в биатлоне США 34-летняя жительница Лейк-Плэсида Клэр Иган решила повесить лыжи и винтовку на гвоздь после того, как 27 марта в Лейк-Плэсиде завершился национальный чемпионат США по биатлону.

«Я был действительно очень счастлив. Это был единственный раз в моей биатлонной карьере, когда я участвовал в гонках дома, спал в своей постели и участвовал в гонках на своей домашней трассе», — сказал Эган. «Это означает, что мой друг мог быть там и не мог видеть биатлон в течение двух лет из-за пандемии и потому, что все наши соревнования проходили в Европе или Китае. Он не смог приехать, чтобы увидеть нас. Я был рад, что он мог бы быть там и вывести своих друзей и местных фанатов».

Иган, двукратная олимпийская чемпионка, заняла первое место как в женском спринте, так и в гонке преследования. Она сказала, что это крупнейшее соревнование по биатлону в Америке, в котором она когда-либо участвовала.

«Наблюдение за такой явкой было действительно обнадеживающим, особенно когда я ухожу на пенсию», — сказал Эган. «Это заставляет меня чувствовать, что есть рост и есть импульс, и есть дети, мальчики и девочки, которые делают это вместе, и это интересно и весело — видя такой рост в спорте, я был так счастлив, что я ухожу. ».

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выход на пенсию

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Иган решила, что хочет уйти из биатлона более года назад, но в последнее время ее решение далось нелегко.

«В течение всего года я знал, что каждый раз, когда я что-то делал, это было моим последним, вплоть до моей последней гонки. Я очень рад, что получил это завершение», — сказал Эган. «У меня никогда не было сомнений, но в то же время это нелегко. Я имею в виду, я думал, что это было легко до последнего месяца или двух».

Она сказала, что все было тяжело, чего она не ожидала и не слышала от других спортсменов, завершивших карьеру.

«В соответствии с последними двумя неделями моей карьеры у меня внезапно возникло грустное чувство, что я прощаюсь со своими надеждами, мечтами и целями и что мои лучшие дни приближаются». — сказал Эган. «Я рассчитываю на то, что это не так — это конец. Мои лучшие выступления позади».

Иган сказала, что она вложила столько времени и энергии в веру в себя, что ей было трудно уйти.

«Вот как мы сохраняем энтузиазм, катаясь на сноуборде под дождем в Лейк-Плэсиде, в начале ноября и тренируясь». — сказал Эган. «Когда ты устаешь и теряешь воссоединение семьи, это значит верить в себя».

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последствия

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Иган решила заняться биатлоном, когда ей было всего 26 лет, и после того, как она представляла Соединенные Штаты на двух зимних Олимпийских играх, можно с уверенностью предположить, что она приняла правильное решение.

В то время как Иган сказала, что формирование олимпийской команды было огромным достижением, она добавила, что для нее это означало, что для достижения этого уровня требуется целеустремленность и тяжелая работа.

«Это не просто тяжелая работа, это своего рода приверженность образу жизни. Где угодно, даже во время отпуска, вы не можете делать все, что хотите. Вы действительно должны отдавать приоритет отдыху и восстановлению» — сказал Эган. «Иногда это то, как вы ведете себя в отпуске. Это 24-часовое мероприятие, и это десятилетие, просто соревнование за команду (олимпийской команды). Я думаю, что создание олимпийских команд в любом виде спорта является представлением или доказательством такого большого обязательство.»

После своих первых Олимпийских игр в 2018 году Иган завершила сезон 2018-19 годов, заняв 18-е место в рейтинге Кубка мира.

В том сезоне Иган впервые поднялась на подиум Кубка мира, заняв третье место.

«Я один из немногих американцев, которые это сделали». — сказал Эган. «Я также была частью 5-го места в женской эстафете Кубка мира, лучшего результата для биатлонистов США в современном биатлоне».

За свою карьеру она занимала первое место в десятке лучших на семи различных этапах Кубка мира.

Ее лучший олимпийский результат был на Олимпийских играх 2022 года в смешанной командной эстафете, когда вместе с американцами Сьюзен Данкли, Шоном Доэрти и Полом Шумером она заняла седьмое место.

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Комитет спортсменов ИАТА

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Хотя Иган явно преуспела в биатлоне, она сказала, что одним из ее самых больших достижений может быть ее участие в Международной федерации биатлона.

«Я не оставлю после себя наследие лучшего спортсмена всех времен», — сказал Эган. «Я оставлю в наследство статус первого спортсмена, вошедшего в состав Исполнительного комитета IBU и возглавившего комитет по созданию этой должности».

В марте 2018 года Иган был избран председателем Комитета спортсменов Международной транспортной федерации, а через месяц бывший президент и бывший генеральный секретарь IBU был вынужден уйти в отставку после того, как его обвинили в получении взяток за защиту российских спортсменов от обвинений в употреблении допинга. .

Под руководством Игана она вместе с самим IBU помогла сделать биатлон чистым видом спорта.

«Я думаю, нет никаких сомнений в том, что работа, проделанная нашим Комитетом спортсменов под моим руководством, действительно помогла организации вступить в новую эру, которая действительно пытается поставить спортсменов на первое место». — сказал Эган. «Это очень большое отличие от ситуации, которую мы как бы унаследовали, когда пришли, что было действительно неудачной ситуацией, когда ISF маргинализировала спортсменов.

«Это определенно не только от меня. Нам повезло, что полиция вмешалась и провела обыск в штаб-квартире. Это было больше, чем просто разговоры спортсменов», Она добавила. «Спортсмены, которые говорят, являются действительно большой частью этого движения, и я был огромной частью этого движения, а также мой предшественник Лоуэлл Бейли был членом этого движения в качестве члена Комитета спортсменов до 2018 года».

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Что дальше?

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Недавно выйдя на пенсию, Иган сказала, что не знает точно, что собирается делать дальше, но хочет продолжить некоторые вещи из своей биатлонной карьеры.

Иган, имеющая степень магистра лингвистики и владеющая несколькими языками, сказала, что надеется продолжить использовать языковые навыки, которые помогли ей в биатлонной карьере и на посту председателя комитета спортсменов.

«Я также надеюсь найти другую динамичную и активную работу», — сказал Эган. «Я знаю, что не стал бы заниматься чем-то физически активным, например, биатлоном, но я также знаю, что не могу перейти от биатлона к тому, чтобы сидеть в кресле и целый день работать за компьютером».

Она сказала, что ни к чему не приложит своего сердца.

«Я дам себе немного времени, чтобы узнать», — сказал Эган. «Кроме того, отдохните и немного расслабьтесь и проводите больше времени с друзьями и семьей, прежде чем я буду прыгать во что-то грядущее».

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