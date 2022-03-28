Игроки Diablo Immortal могут менять классы и продолжать прогрессировать

Бессмертный Диабломобильная адаптация франшизы Blizzard Entertainment по подземельям, позволит игрокам Измените их классы персонажей Сохраняя общее лидерство, говорится в сообщении разработчиков в понедельник.

Изменение класса представлено как способ позволить игрокам исследовать каждый класс, не начиная с нуля для каждого класса. Blizzard говорит, что когда игроки меняют класс, они сохранят свой общий прогресс в опыте, «получат новый набор экипированных предметов, подходящих для вашего нового класса», а старые предметы будут храниться в резерве.

«Мы не хотели заставлять наших игроков делать трудный выбор, отказываясь от главного героя в пользу альтернативы», — заявили в Blizzard. «Мы также не хотели, чтобы кто-то чувствовал себя обязанным поддерживать список альтернативных персонажей для сбора наград и ресурсов или для соответствия меняющимся требованиям […] другие конкурентные системы.

Тем не менее, изменение класса, по-видимому, поддерживает другую — и, таким образом, монетизированную — специфическую для мобильных устройств функцию: косметику и другие настройки. В том же сообщении в понедельник Blizzard сообщила, что планирует «выпускать новый набор косметики для всех сезонов каждый месяц», который соответствует теме Battle Pass этого месяца. Игроки, купившие боевой пропуск, откроют тему Gear для всех классов, а другие будут выставлены на продажу во внутриигровом магазине.

Как на это надеется Blizzard Бесплатная кампания «предзаказ» игры Она вызовет интерес к своей косметике. Начиная с сегодняшнего дня, iOS Пользователи могут предварительно зарегистрироваться, чтобы загрузить игру на свой iPhone или iPad. (Андроид Игроки могут предварительно зарегистрироваться В интернете или через Google Play магазин.) Если бы он сделал 30 миллионов до Диабло вечныйДата выхода (необъявленная), затем Blizzard предоставит всем бесплатный набор скинов, «Набор косметики Хорадрим», который основан на Братстве Хорадримов.

«Мы хотим, чтобы ваш выбор исходного класса был осмысленным, поэтому мы обсуждаем ограничения [the Class Change] «Система, которая по-прежнему дает вам свободу попробовать что-то новое», — сказали в Blizzard. «Поскольку процесс сбора легендарных званий занимает много времени, мы ожидаем, что игроки, которые сосредоточатся на одном классе, будут иметь некоторые преимущества, такие как более широкий диапазон доступных комбинаций персонажей. Но удовольствие от свободного изучения каждого класса должно побудить многих людей изменить ситуацию. со временем, как это бывает со многими из нас в команде».

Бессмертный Диабло Игра будет бесплатной, и Blizzard заявила, что все снаряжение можно заработать, играя в нее регулярно, но игра также будет предлагать покупки в приложении для игроков, которые хотят сразу же получить побрякушки.

Косметика позволит игрокам менять свой внешний вид, не затрагивая их экипировку или характеристики, что-то вроде MMO. Blizzard заявила, что будет делать бесплатные косметические наборы для фракций, которые открывают их двери, в то время как игроки этой фракции повышают свою общую статистику доминирования. Кроме того, по мере того, как игрок увеличивает резонансное свойство легендарных камней, которые он приобретает, его косметика будет приобретать другие и более сложные детали.

Как и в любой живой игре, мы хотим Бессмертный ДиаблоЭта визуальная идентичность развивается и растет с течением времени.» «Мы также хотим, чтобы вы могли изменять внешний вид своего персонажа во время игры, а не застревать на одном месте».

Бессмертный Диабло был первым Объявлено на BlizzCon 2018. Игра разработана Blizzard и NetEase. Устроил снежную бурю Технический альфа-тест о Бессмертный Диабло В конце 2020 и Альфа-тестирование началось в конце игры Апрель 2021 г. В августе 2021 г. Blizzard объявила, что выпуск игры будет отложен до 2022 г., чтобы обработать отзывы игроков и внести изменения в PvP и конечный игровой контент, а также реализовать поддержку консолей.