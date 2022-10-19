Игроки Fortnite получат бесплатный скин Chrome Punk, проверьте свое право

FortniteMares 2022 наконец-то вышла и представила множество новых предметов, игровых режимов и косметических средств для игроков, чтобы отпраздновать сезон Хэллоуина. От уничтожения зомби по карте до побега от них в Witch’s Broom Mythic игроки давно ждали того, что, как ожидается, станет захватывающим приключением.

Теперь, когда обновление наконец-то здесь, оно также принесло несколько коллабораций красоты, начиная с Рика и Морти. Саммер и мистер Мессекс Эшу Уильямсу из фильма «Зловещие мертвецы». Кроме того, многие другие скины для опросов и концептуальные королевские скины также могут попасть на остров.

Однако для игроков, которые по разным причинам не могут приобрести одежду в магазине предметов, в подарочной сумке Fortnite найдется что-то на любой вкус. Теперь игроки могут получить бесплатную одежду и косметику, если выполнят определенное количество заданий во время FortniteMares 2022. Вот все, что вам нужно об этом знать.

Fortnite объявляет о бесплатной функции Chrome Punk, которая будет вознаграждена игрокам во время FortniteMares 2022

полный #Fortnite Chrome Punk Tasks, чтобы получить бесплатную обложку экрана, вернуться и загрузить 1. Заработайте 10 уровней аккаунта

Бонус: Хромированный 2. Заработайте 25 уровней аккаунта

— Бонус: загрузочный экран Graveyard Rave 3. Заработайте 50 уровней аккаунта

— Бонус: хромированный панк-нож Через: Встроить твит полный #Fortnite Задания Chrome Punk, чтобы получить бесплатную загрузку скина, задней панели и экрана 1. Заработайте 10 уровней учетной записи — Бонус: Chromeseed Backbling2. Выиграйте 25 уровней учетной записи — Бонус: загрузочный экран Graveyard Rave3. ЗАРАБОТАЙТЕ 50 УРОВНЕЙ АККАУНТА — БОНУС: Chrome Punk SkinVIA: Встроить твит https://t.co/towakfBkEG

Epic Games недавно добавила новые квесты Chrome Punk в файлы игры с последним обновлением Хэллоуина. Как уже упоминалось, игрокам предстоит выполнить три разных уровня миссий, прежде чем они получат в свои руки одежду Chromeseed Backbling, Graveyard Rave и Chrome Punk. Свободно.

Вот все описания заданий и их награды:

Получите 10 уровней учетной записи: Chromeseed Backbling

Заработайте 25 уровней учетной записи: Graveyard Rave Экран загрузки

Заработайте 50 уровней учетной записи: Chrome Punk Skin

Это означает, что игрокам нужно будет повышать уровень своей учетной записи, выполняя еженедельные, ежедневные, вехи и специальные события. FortniteMares 2022 Задания из вкладки «Квест». Однако игрокам следует помнить, что уровень учетной записи отличается от их уровня опыта, который можно проверить, перейдя на вкладку «Карьера» в игровом меню.

На данный момент у миссий нет даты окончания, но Epic может сделать объявление позже. Кроме того, Chrome Punk также был добавлен в качестве NPC на карту, и его можно увидеть бродящим по острову. Официальное их описание на вкладке «Персонажи» гласит:

«Взламывая и прокладывая путь к победе. Chrome Punk — известный пионер андеграундной музыкальной сцены Pumpkin. Его позиция соответствует только его брату Панку, с которым он поссорился».

Несколько лет назад аналогичный скин под названием «Панк» был выпущен в магазине предметов и имел структуру, аналогичную структуре Chrome Punk, но сообщество очень ненавидело этот наряд. Однако его топор считался из группы Bash Burner Плати, чтобы выиграть Из-за более высокой скорости поворота Epic позже уменьшила его.

FortniteMares 2022 начинается сегодня, и игроки смогут испытать ужас на острове до 1 ноября в 2 часа ночи по восточному времени, когда он закончится.

Под редакцией Динеша Рентли