Игрок Kingdom Tears собирает машину, работающую на замороженном мясе

Мы видели много крутых автомобилей с двигателем Zonai в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, и мы даже видели крутые устройства с электрическим приводом. А как насчет машины, работающей на… мясе?
Пользователь Reddit u/Superruub61 написал сегодня в сабреддите Hyrule Engineering. То, что они называют «новым прорывом в передовых, футуристических технологиях, который никто не считал возможным». Прилагается 23-секундное видео о том, как Линк едет на тележке, состоящей из четырех суперудобных платформ, соединенных вместе в форме треугольника, с кусочками «ледяной плоти», втиснутыми в дно. Когда Линк ударяется о борт тележки, сила толкает ее вперед, а замороженное мясо, прикрепленное к днищу, позволяет ему скользить на большие расстояния.
К сожалению, тележкой для замороженного мяса нельзя особенно управлять, потому что у нее нет колес или рулевой ручки, но это очень простое устройство, которое, кажется, способно двигаться по ровной местности с приемлемой скоростью. Самое главное, это полное отсутствие использования Zonai или электроэнергии. Вам не нужна ни одна батарея или модный электродвигатель, чтобы вечно крутить эту тележку для замороженного мяса.
Транспортные средства без двигателя могут стать следующей большой вещью для сообщества Kingdom’s Tears — ранее писал u/bozokartoffl3. Интересный плот без мощности Он может двигаться по воде с приличной скоростью, хотя и с некоторыми трудностями в управлении, как тележка для мяса. Но что делает эти две машины возможными, так это очень специфический строительный материал: крыло. Найденные в особом месте в Kingdom’s Tears, эти сверхлегкие платформы обладают необычными свойствами, такими как медленная скорость падения, исключительная плавучесть и живучесть, даже если они построены с помощью Autobuild, что означает, что они идеально подходят для Странный опыт строительства.
У ледяного мяса есть и другие применения, как обнаружили некоторые фанаты в Твиттере.
Icy Meat в Tears of the Kingdom не только является хорошим вариантом для повышения вашего серфинга в доспехах, но также весело прилипать к днищу автомобиля, чтобы он мог легче скользить по дороге.#СлезыКоролевства pic.twitter.com/dAtu1qHBb9
— Главная Звезда Варпа (KirbyAirRideFan) 12 июля 2023 г.
Игроки Tears of the Kingdom прошли очень долгий путь от простого строительства все больших и больших мостов до решения своих проблем. Мы видели вертолеты, которые могут летать без ограничений, и даже разработчики Kerbal Space 2 запускали вместе с нами на орбиту несколько Короков.
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Ребекка Валентайн — старший репортер IGN. Вы можете найти ее в Твиттере @сотрудник.
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