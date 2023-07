Игрок Kingdom Tears собирает машину, работающую на замороженном мясе

Мы видели много крутых автомобилей с двигателем Zonai в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, и мы даже видели крутые устройства с электрическим приводом. А как насчет машины, работающей на… мясе?

Пользователь Reddit u/Superruub61 написал сегодня в сабреддите Hyrule Engineering. То, что они называют «новым прорывом в передовых, футуристических технологиях, который никто не считал возможным». Прилагается 23-секундное видео о том, как Линк едет на тележке, состоящей из четырех суперудобных платформ, соединенных вместе в форме треугольника, с кусочками «ледяной плоти», втиснутыми в дно. Когда Линк ударяется о борт тележки, сила толкает ее вперед, а замороженное мясо, прикрепленное к днищу, позволяет ему скользить на большие расстояния.

К сожалению, тележкой для замороженного мяса нельзя особенно управлять, потому что у нее нет колес или рулевой ручки, но это очень простое устройство, которое, кажется, способно двигаться по ровной местности с приемлемой скоростью. Самое главное, это полное отсутствие использования Zonai или электроэнергии. Вам не нужна ни одна батарея или модный электродвигатель, чтобы вечно крутить эту тележку для замороженного мяса.

Телега с мясом рвется в королевство. 1 кредит

Транспортные средства без двигателя могут стать следующей большой вещью для сообщества Kingdom’s Tears — ранее писал u/bozokartoffl3. Интересный плот без мощности Он может двигаться по воде с приличной скоростью, хотя и с некоторыми трудностями в управлении, как тележка для мяса. Но что делает эти две машины возможными, так это очень специфический строительный материал: крыло. Найденные в особом месте в Kingdom’s Tears, эти сверхлегкие платформы обладают необычными свойствами, такими как медленная скорость падения, исключительная плавучесть и живучесть, даже если они построены с помощью Autobuild, что означает, что они идеально подходят для Странный опыт строительства.

У ледяного мяса есть и другие применения, как обнаружили некоторые фанаты в Твиттере.

Icy Meat в Tears of the Kingdom не только является хорошим вариантом для повышения вашего серфинга в доспехах, но также весело прилипать к днищу автомобиля, чтобы он мог легче скользить по дороге.#СлезыКоролевства pic.twitter.com/dAtu1qHBb9 — Главная Звезда Варпа (KirbyAirRideFan) 12 июля 2023 г.

Игроки Tears of the Kingdom прошли очень долгий путь от простого строительства все больших и больших мостов до решения своих проблем. Мы видели вертолеты, которые могут летать без ограничений, и даже разработчики Kerbal Space 2 запускали вместе с нами на орбиту несколько Короков.

Ребекка Валентайн — старший репортер IGN. Вы можете найти ее в Твиттере @сотрудник.