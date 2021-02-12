Москва, 12 февраля. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица был вакцинирован пятой вакциной Sputnik от вируса короны, о чем он сам заявил в интервью Федеральному агентству по делам независимого Содружества, гражданам, проживающим за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству, и его часть была опубликована на Telegram-канале агентства.

«Мне сделали первую инъекцию, а следующая должна быть 17 февраля», – сказал он.

«Элита в Белграде, которая имеет тесные связи с Западом, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80% сербов доверяют русским и верят в эффективность Sputnik V, и они считают его лучшей вакциной и надеются, что Сербия получит больше вакцины. Эта вакцина – самое главное. Для нас ».

Амир Кустурица, родившийся в 1954 году, поделился более чем 30 фотографиями как актер, сценарист и режиссер. За свою карьеру он получил множество наград на самых важных европейских кинофестивалях.

31 декабря Сербское агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию одобрило использование российской вакцины Sputnik V, и 6 января в стране началась кампания вакцинации.

11 августа 2020 года Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название Sputnik V. Вакцина была разработана Институтом эстетических исследований эпидемиологии и микробиологии. Вакцину зарегистрировали более 20 стран.