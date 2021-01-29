Изменения в законодательстве США вынуждают отозвать иск о клевете, поданный российскими спортсменами против Родченкова-Спорт

Москва, 29 января. / ТАСС /. Иск о диффамации, поданный тремя российскими спортсменами в суд США в Нью-Йорке против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, был отозван из-за изменений в законодательстве США Скотта Балера, поверенного, представляющего российских спортсменов в США. Об этом сообщил ТАСС в суд США.

Спортсмены в данном случае – Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Филохина. Три российских спортсмена, официально завершившие спортивную карьеру в ноябре 2017 года, были навсегда лишены права заниматься спортом позже в том же году Международным олимпийским комитетом (МОК), который также постановил, что все результаты, достигнутые на зимних Олимпийских играх 2014 года, будут отменены. Игры в Сочи. Обвинение в допинге и последующее отстранение трех российских спортсменов основано на показаниях Григория Родченкова.

Трое подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и 24 сентября 2020 года швейцарский суд постановил, удовлетворив апелляции Филохиной и Романовой и частично удовлетворив апелляцию Зайцевой.

Российские спортсмены ранее заявили о намерении обратиться в суд против Родченкова и в феврале 2018 года подали иск о клевете против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории в суд Нью-Йорка.

Однако 10 ноября 2020 года в закон были внесены изменения. Закон называется New York Anti-SLAPP Act. Согласно заявлению защиты российских спортсменов, «иски стали неприемлемыми из-за ретроактивных изменений в законе, которые, возможно, не были случайными».

«К сожалению, закон значительно увеличил бремя доказывания иска о диффамации, потребовав доказательства фактического злого умысла со стороны ответчика», – сказал Балбер ТАСС. «Мы не думаем, что это было совпадением».

Он продолжил: «Двое из трех упомянутых спортсменов были полностью оправданы Спортивным арбитражным судом, а еще одно решение было отменено». «Это, на первый взгляд, показывает, что публичные обвинения против них были ложными, и мы думаем, что они сознательны».

«С этой целью мы продолжим использовать все возможности, открытые для нас в европейских судах, чтобы защитить репутацию трех спортсменов», – добавил он.

В заявлении защиты также говорилось, что «все процедуры преследования нарушений в европейских судах будут продолжены (швейцарский прокурор изучает доказательства поддельных подписей Родченкова, которые могут привести к уголовному расследованию)».

Репортер о проступках Родченкова и его допинговых заявлениях

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сообщил западным СМИ весной 2016 года, что российские спортсмены в значительной степени использовали препараты для повышения производительности на Олимпийских играх 2014 года в Сочи с одобрения национальных спортивных властей.

В целом бывший допинговый чиновник утверждал, что российские спортивные власти создали специальную допинговую программу для национальных спортсменов, чтобы выиграть наибольшее количество медалей на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории также проинформировал Международное антидопинговое агентство о так называемом списке российских спортсменов, которые накануне зимних Олимпийских игр 2014 года якобы употребляли допинговый коктейль, который он приготовил сам, и назвал его знаменитой датировкой. назад в советское время. Выпейте коктейль Герцогини.

8 июня 2016 года Следственная комиссия России возбудила уголовное дело против Родченкова по обвинению в превышении должностных полномочий. 21 сентября 2017 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его.

В ноябре 2017 года Российская следственная комиссия объявила, что будет добиваться экстрадиции Родченкова, который бежал в США в 2015 году. Кроме того, ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию. Он также был объявлен в международный розыск.