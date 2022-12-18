Израиль депортирует во Францию ​​палестинского адвоката, предположительно причастного к террористической деятельности

Израиль объявил в воскресенье, что он депортировал палестинского адвоката во Францию, заявив, что Салах аль-Хамури все еще был активным участником террористического движения спустя годы после того, как он был освобожден из тюрьмы по обвинению в заговоре с целью убийства известного раввина.

Хаммури, имеющий французское гражданство, с марта находится под административным арестом — израильский инструмент, который позволяет властям задерживать подозреваемых на месяцы без предъявления обвинений и без доступа к уликам против них. Он отверг все обвинения против него.

Хамури, который всю свою жизнь прожил в Иерусалиме, содержится под стражей по подозрению в участии в террористической деятельности из-за его принадлежности к движению Народного фронта освобождения Палестины, но последний раз ему не предъявлялись обвинения и он не был осужден. действия против него.

Он работает в палестинской правозащитной организации Addameer, которая в октябре 2021 года была объявлена ​​Израилем террористической организацией, наряду со многими другими НПО, и Addameer получил решительный отпор со стороны Организации Объединенных Наций и нескольких израильских правозащитных организаций.

Министр внутренних дел Айелет Шакед решила лишить Хамоури права на жительство в октябре 2021 года.

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Израиль утверждает, что Хамури сам является членом Народного фронта освобождения Палестины, который зарегистрирован в качестве террористической организации Израилем, Соединенными Штатами и Европейским союзом, но не представил никаких публичных доказательств обвинений.

Объявив о его увольнении в воскресенье утром, Шакед назвала это «огромным достижением», которое произошло в конце ее пребывания на посту министра внутренних дел.

«Приговор против Салаха аль-Хамури и его депортация из Израиля закончились», — говорится в заявлении Шакед.

«Это был долгий, затянувшийся процесс, и это было огромным достижением, что я смог провести его депортацию незадолго до того, как мои обязанности закончились, используя имеющиеся в моем распоряжении инструменты для усиления борьбы с терроризмом. Я надеюсь, что следующее правительство будет продолжать в том же духе и депортировать террористов из Израиля».

Министр внутренних дел Айелет Шакед на конференции новостного сайта Srugim в Иерусалиме, 30 октября 2022 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

Ожидаемый следующий министр внутренних дел Арье Дери, глава партии ШАС, сказал, что депортация «знаменует собой конец долгого, но справедливого судебного процесса».

Никаких публичных комментариев со стороны Франции по этому поводу не поступало.

Израильская правозащитная организация Hamoked осудила это решение, заявив, что «депортация палестинца с его родины за нарушение верности Государству Израиль является опасным прецедентом и вопиющим нарушением основных прав».

Ха-Мокед обжаловал закон 2018 года, разрешающий государству лишать палестинцев из Восточного Иерусалима права на постоянное проживание на основании «нарушения верности Государству Израиль» в сентябре 2019 года.

Однако группу попросили отозвать петицию, потому что суд заявил, что впервые рассматривает ходатайство о лишении гражданства по тем же основаниям против закона.

Суд вынес решение по этой петиции только в июле 2022 года, поддержав право государства аннулировать гражданство за нарушение верности, но при ограниченных обстоятельствах. Министерство внутренних дел при Шакед уже тогда лишило Хамури постоянного места жительства.

Хаммури работал юристом в Addameer, правозащитной организации, помогающей палестинским заключенным, которая была занесена Израилем в черный список из-за предполагаемых связей с Народным фронтом освобождения Палестины.

Согласно отчету Министерства стратегических дел и общественной дипломатии Израиля за 2020 год, высшие должностные лица Аддамера в прошлом были причастны к террористическим атакам, планированию таких атак или подстрекательству к терроризму.

Хамори провел шесть лет в тюрьме после того, как в 2005 году был осужден за заговор с целью убийства раввина Овадии Йосефа, в то время бывшего главного раввина и духовного лидера ультраортодоксальной партии ШАС.

Хамури был освобожден в 2011 году в рамках сделки по обмену пленными с ХАМАС в Газе за освобождение захваченного израильского солдата Гилада Шалита.

С тех пор Израиль заявил, что Хамури использовал свою резиденцию в Иерусалиме для продолжения своей «враждебной, серьезной и важной деятельности».

Решение аннулировать его вид на жительство высветило шаткое положение палестинцев Иерусалима, которые имеют аннулируемые права на жительство в Израиле, но в основном не являются гражданами.

Это также грозило разжечь дипломатический скандал с Францией, которая выступала против депортации. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность по этому поводу премьер-министру Яиру Лапиду.

Премьер-министр Яир Лапид (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон проводят пресс-конференцию в Елисейском дворце в Париже, Франция, 5 июля 2022 г. (Амос Бен-Гершом/GPO)

В прошлом году Хамури был среди шести правозащитников, чьи мобильные телефоны были обнаружены независимыми исследователями в области безопасности как зараженные шпионским ПО, разработанным израильской компанией NSO Group.

Кто устанавливал шпионское ПО на телефоны, неизвестно. Израиль заявляет, что нет никакой связи между объявлением Аддамером террористами пяти палестинских правозащитных групп и любым предполагаемым использованием шпионского ПО NSO. Израиль публично представил мало доказательств в поддержку статуса террориста, который, по словам палестинских групп, предназначен для того, чтобы заткнуть им рот и лишить их источников финансирования.

Израиль захватил Восточный Иерусалим, где расположены самые важные религиозные достопримечательности города, в ходе Шестидневной войны 1967 года и аннексировал этот район, что не было признано международным сообществом. Он считает весь город своей столицей, в то время как палестинцы провозглашают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

В то время как евреи в городе имеют право на автоматическое гражданство, палестинцам предоставляется статус проживания. Это дает им свободу передвижения, возможность работать и доступ к израильским социальным службам, но им не разрешается голосовать на национальных выборах. Права на жительство могут лишить, если выяснится, что палестинец долгое время проживает за пределами города или находится в определенных ситуациях безопасности.

Палестинцы могут подать заявление на получение гражданства. Но немногие из них не хотят, чтобы их считали принимающими то, что они считают оккупацией. Однако те, кто подает заявку, сталкиваются с длительным бюрократическим процессом.

«Гаарец» сообщила в этом году, что менее 20 000 палестинцев в Иерусалиме, около 5% населения, имеют израильское гражданство, и что только 34% заявлений были одобрены. В нем приводилась информация МВД, которую Шакед передала на рассмотрение парламента.

Агентства внесли свой вклад в этот отчет.