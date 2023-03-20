Импорт российской нефти в Индию вышел на плато

Хотя Россия, вероятно, сохранит свою позицию крупнейшего поставщика сырой нефти в Индию, благодаря ценовому преимуществу объем импорта из бывшего Советского Союза может достичь стабильной стадии.

Из незначительного импорта около года назад на Россию в настоящее время приходится более трети (39 процентов) совокупных внутренних поставок Индии, при этом среднемесячный объем поставок в 23 финансовом году составляет почти 18 миллионов тонн.

Аналитики ожидают, что резервные мощности России, ранее предназначенные для Европейского союза (ЕС), почти исчерпаны, за исключением таких случаев, как остановка НПЗ в России на техническое обслуживание в конце 2023 года, что может увеличить предложение на рынке.

стабильность импорта



О дальнейшем увеличении доли России Бизнес линия«С точки зрения полного объема импорта, поворот России от Европы к Азии, с нашей точки зрения, завершен. Это означает, что у нас не так много дополнительных экспортных мощностей для экспорта сырой нефти в Индию. , с российской точки зрения».

Он добавил, что поток в Китай сейчас в основном создан, зарезервированы мощности для экспорта по трубопроводу «Дружба», немного российской нефти в Турцию, а отсюда не так много возможностей для роста.

Однако не исключено, что, если российские нефтеперерабатывающие предприятия столкнутся с непреодолимым препятствием, им, возможно, придется сократить объемы производства и высвободить часть сырой нефти для экспорта, но на данный момент это крайне маловероятно. Павлов сказал, что начался весенний сезон технического обслуживания НПЗ, и мы можем стать свидетелями восстановления экспорта сырой нефти из России в апреле и мае, а затем в сентябре и октябре, в соответствии с обычной сезонностью, наблюдавшейся в предыдущие годы.

Высокопоставленный чиновник местного нефтеперерабатывающего завода сказал: «Что касается продолжения импорта, это совсем другая история, потому что действуют разные факторы, такие как спрос Китая и закупка СПГ/дизельного топлива в ЕС на зиму. Лучшее ощущение появится примерно в июне, когда есть ясность в отношении спроса. Плюс будет некоторая конкуренция со стороны Саудовской Аравии и Ирака, а также поставки из Южной Америки и Африки».