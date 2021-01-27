Инвестиционный дом намерен профинансировать 600 миллионов долларов на российские технологии.

Среди самых успешных инвестиций Эльбруса – портал поиска работы. Хедхантер Который был запущен на американской фондовой бирже Nasdaq в 2019 году, Голубая группа , Ведущая онлайн-база данных по недвижимости, которая планирует провести первичное публичное размещение (IPO) в следующем году, и PickPoint, ведущая российская сеть пунктов приема заказов для электронной коммерции.

Это будет третий фонд, созданный Эльбрусом – инвестиционным домом, специализирующимся на технологических компаниях из России и других стран бывшего Советского Союза. К концу 2022 года компания планирует привлечь 600 миллионов долларов, которые будут вложены в технологические компании.

Лидер в сфере прямых инвестиций Эльбрус Капитал Привлечено $ 260 млн для запуска нового инвестиционного фонда, ориентированного на российские цифровые компании, Коммерсантъ для повседневного бизнеса. упомянул .

Ожидается, что сделки начнутся в первом квартале этого года и обычно будут варьироваться от 30 до 100 миллионов долларов за штуку, хотя компания заявила, что не исключает «судебных разбирательств» с более мелкими игроками.

Фонд также поддерживают международные финансовые институты из Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе связанные с суверенным фондом Абу-Даби, и Европейского Союза, а также частные инвесторы, сообщил «Коммерсанту» Эльбрус.

Старший партнер Дмитрий Крюков сказал, что, хотя геополитическая ситуация в России сложна и влияет на международные инвестиции, технологические инвесторы обращают внимание на потенциальную прибыль в быстрорастущем цифровом пространстве России, а не на политику.

Он похвалил случай HeadHunter как пример возможности получения значительной прибыли в этом сегменте. Когда проказа инвестировать, Был оценен в 130 миллионов долларов и сейчас находится в открытом обращении с оценкой выше 1,5 миллиарда долларов.

В общей сложности Эльбрус вложил более 1 миллиарда долларов в свои инвестиции, сообщает компания, и совершил 90 приобретений с момента создания своего первого фонда в 2007 году.