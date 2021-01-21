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Индийский штат переименовал драконий фрукт, чтобы избежать ассоциации с Китаем

21 января, 2021
Toma Kulikov

«Правительство Гуджарата решило … что слово драконий фрукт неуместно и связано с Китаем. Плод имеет форму лотоса, а затем мы дали ему новое санскритское название Камалам. В этом нет ничего политического», – заявил СМИ во вторник главный министр Гуджарата Виджай Рубани .

Гуджарат – родной штат штата Премьер-министр Нарендра Моди. Лотос, или камал, как его называют на хинди, является символом правящей партии Бхаратия Джаната (БДП) Моди. Рубани, член BJP, сказал, что колючие плоды отныне будут известны в штате как совершенство.

Это произошло через несколько месяцев после того, как Моди отдал дань уважения фермерам в радиопередаче, посвященной выращиванию драконьих фруктов в засушливом районе Катч в Гуджарате.

«Затем ко мне подошли фермеры и предложили изменить название драконьего плода на Камаль», – сказал Рейтер Винод Чавда, член парламента от Коха от BJP. Я счастлив, что государство приняло это предложение ».

Хариш Тхакар, фермер из этого района, сказал, что только в одном Кутче более 200 фермеров выращивают драконьи фрукты на площади более 1500 акров.

Тхакар, который выращивает драконий фрукт в течение пяти лет, сказал: «Индийское название фрукта принесет нам больше счастья. Мы чувствуем, что уровень принятия фрукта также повысится, если его рассматривать как индийский фрукт».

Фрукт также выращивают в соседнем штате Махараштра и на северо-востоке Индии. Не было никаких указаний на то, что местные органы власти собирались изменить какое-либо название.

Оппозиционный Конгресс назвал изменение названия уловкой.

«Правительству нечего показать в качестве достижений, и оно пытается отвлечь внимание от реальных проблем», – сказал представитель конгресса Гуджарата Маниш Души.

Индия и Китай в настоящее время находятся в военном противостоянии По их спорной границе в Гималаях, после кровопролитного столкновения между оставшимися силами 20 индийских солдат были убиты в июне прошлого года. Нью-Дели ответил раньше Блокировать приложения китайского производства Импорт сдерживается, поскольку переговоры о деэскалации, похоже, зашли в тупик.

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