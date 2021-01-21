Индийский штат переименовал драконий фрукт, чтобы избежать ассоциации с Китаем

«Правительство Гуджарата решило … что слово драконий фрукт неуместно и связано с Китаем. Плод имеет форму лотоса, а затем мы дали ему новое санскритское название Камалам. В этом нет ничего политического», – заявил СМИ во вторник главный министр Гуджарата Виджай Рубани .

Гуджарат – родной штат штата Премьер-министр Нарендра Моди . Лотос, или камал, как его называют на хинди, является символом правящей партии Бхаратия Джаната (БДП) Моди. Рубани, член BJP, сказал, что колючие плоды отныне будут известны в штате как совершенство.

Это произошло через несколько месяцев после того, как Моди отдал дань уважения фермерам в радиопередаче, посвященной выращиванию драконьих фруктов в засушливом районе Катч в Гуджарате.

«Затем ко мне подошли фермеры и предложили изменить название драконьего плода на Камаль», – сказал Рейтер Винод Чавда, член парламента от Коха от BJP. Я счастлив, что государство приняло это предложение ».