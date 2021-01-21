Индийский штат переименовал драконий фрукт, чтобы избежать ассоциации с Китаем

«Правительство Гуджарата решило … что слово драконий фрукт неуместно и связано с Китаем. Плод имеет форму лотоса, а затем мы дали ему новое санскритское название Камалам. В этом нет ничего политического», – заявил СМИ во вторник главный министр Гуджарата Виджай Рубани .
Это произошло через несколько месяцев после того, как Моди отдал дань уважения фермерам в радиопередаче, посвященной выращиванию драконьих фруктов в засушливом районе Катч в Гуджарате.
«Затем ко мне подошли фермеры и предложили изменить название драконьего плода на Камаль», – сказал Рейтер Винод Чавда, член парламента от Коха от BJP. Я счастлив, что государство приняло это предложение ».
Хариш Тхакар, фермер из этого района, сказал, что только в одном Кутче более 200 фермеров выращивают драконьи фрукты на площади более 1500 акров.
Тхакар, который выращивает драконий фрукт в течение пяти лет, сказал: «Индийское название фрукта принесет нам больше счастья. Мы чувствуем, что уровень принятия фрукта также повысится, если его рассматривать как индийский фрукт».
Фрукт также выращивают в соседнем штате Махараштра и на северо-востоке Индии. Не было никаких указаний на то, что местные органы власти собирались изменить какое-либо название.
Оппозиционный Конгресс назвал изменение названия уловкой.
«Правительству нечего показать в качестве достижений, и оно пытается отвлечь внимание от реальных проблем», – сказал представитель конгресса Гуджарата Маниш Души.
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