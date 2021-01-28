Индия и Япония ведут переговоры с Россией, чтобы сформулировать трехстороннюю политику и продвинуть политику Моди «Закон о Дальнем Востоке».

размер шрифта:

а-

А +

Нью-Дели: Как стало известно ThePrint, Индия, наряду с Японией, теперь стремится придать значительный импульс политике премьер-министра Нарендры Моди «действовать на Дальнем Востоке», инициировав в этом году трехстороннее соглашение с Россией в рамках Индийского и Тихого океанов. .

Источники сообщили газете ThePrint, что это индо-российско-японское трио изучается, чтобы дать плоды видению Нью-Дели по превращению индийско-тихоокеанской стратегической инициативы “всеобъемлющей, а не против одной страны”.

Согласно источникам, это трехстороннее сотрудничество также будет рассматриваться как план расширения «квартета», который состоит из Индии, Японии, Австралии и США, одновременно подкрепляя план премьер-министра Моди по развитию Дальнего Востока России, которым был Нью-Дели. даже для. Рекламировать Кредитная линия на 1 миллиард долларов в сентябре 2019 года во время визита во Владивосток.

Второй диалог по трехстороннему треку впервые состоялся на прошлой неделе между аналитическими центрами трех стран. Он был организован Индийским советом по глобальным делам (ICWA), который был организован Институтом экономических исследований Северо-Восточной Азии (ERINA) из Японии и Дальневосточным агентством по инвестициям и экспорту (FEIEA) в России.

Согласно заключительному документу диалога, эта трехсторонняя группа исследует сотрудничество в области экономических, социальных и региональных вопросов, используя экономические возможности Дальнего Востока России для взаимной выгоды.

В документе говорится, что трехстороннее сотрудничество может также учитывать «растущие связи» этих трех стран в Арктике, «признавая при этом взаимосвязанный характер регионального развития наряду с Дальним Востоком России».

Выступая в понедельник перед российскими СМИ, посол Индии в России Бала Венкатеш Варма сказал, что диалог по второму пути можно рассматривать как «ключевую ветвь» политики Моди в законодательстве Дальнего Востока, включая его распространение в Арктике.

Однако источники заявили, что, хотя у России могут быть «оговорки» в отношении признания трехстороннего соглашения частью Индийского и Тихого океанов, она, тем не менее, стремится продвигать его вперед. С учетом плана развития Дальневосточного региона.

Раджив Бхатия, ветеран-дипломат и старший научный сотрудник Gateway House, сказал: “Это попытка азиатских стран расширить сферу влияния” квартета “. Россия также является державой в Тихоокеанском регионе, поэтому ее роль в Индо-Тихоокеанском регионе важна. Однако Россия должна согласиться. В этом и они должны быть готовы к сотрудничеству. Только если Россия начнет проявлять интерес, у нее все получится ».

У России могут быть оговорки

В Нью-Дели это уже есть Она выразила Его желание включить Москву в рамки Индийского и Тихого океанов, против чего категорически возражает Россия, поскольку Москва считает, что Индо-Тихоокеанский регион и «квартет» являются антикитайской политикой.

«Интерес очень велик с индийской и японской сторон, но я лично не думаю, что Россия очень заинтересована в этом», – говорит Харш В. Пант, профессор Королевского колледжа в Лондоне и директор по исследованиям и руководитель стратегических исследований в Observer. Исследовательский фонд сообщил ThePrint. Индия надеется, что это трио может направить Россию в нужном направлении, но Индийский и Тихий океаны не пересекут с ними много льда. Но, учитывая близость Индии к России, она могла бы убедить Россию согласиться на это ».

«Хотя идея инвестирования в Дальний Восток России, ведущий в Арктику, может найти некоторое признание, будет сложно достичь операционного веса», – добавил Пант.

В диалоге Шангри Ла в 2018 году премьер-министр Моди был ясен. написано Стратегия Индии для Индо-Тихоокеанского региона, даже когда он подчеркнул, что это «свободный, открытый и инклюзивный регион».

Вскоре будет проведено технико-экономическое обоснование для определения областей сотрудничества в рамках этой трехсторонней договоренности.

Между тем администрация Байдена уже Подключите это В Кремль, как во вторник позвонил президент США Джо Байден своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Читайте также: Индийский дипломатический корпус недоукомплектован и озабочен бюрократией. Это проблема

Подпишитесь на наши каналы на YouTube & кабель